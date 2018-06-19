虐童事件頻傳 中市府：落實通報機制

（中央社記者郝雪卿台中19日電）幼兒園虐童事件時有所聞，多位台中市議員今天要求市府貫徹通報機制，市府教育局指出，將透過教育訓練、法規層面，進一步落實責任通報機制，並建立不適任教師資料庫。

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁、何敏誠、謝明源等人今天在市政總質詢中關心幼兒園的托育環境，並以去年潭子區一家幼兒園疑似發生園長不當對待幼童事件為例，要求台中市教育局落實兒少事件通報機制，改善托育工作環境。

蕭隆澤等人除要求園長列席備詢外，還播放園長對相關教保員爆粗口要求提前退休的錄音，並向市長林佳龍出示園長與幼童家長上千則LINE對話，要求台中市教育局確實調查園務管理是否有疏失。