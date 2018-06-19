盜用電視截圖網售禁藥 警逮一女送辦

（中央社記者黃麗芸台北19日電）知名電視節目「女人我最大」遭41歲李姓女子盜用截圖及影片，結合她從對岸阿里巴巴網站所購非法減肥禁藥，透過蝦皮拍賣等多個途徑網售詐騙民眾，警獲報逮人送辦。
刑事局今天召開破案記者會，偵察第九大隊第一隊隊長陳沛澍表示，今年3月8日接獲電視節目「女人我最大」報案，指稱包括臉書粉絲專頁及蝦皮拍賣等13個網站涉嫌利用節目截圖或影片，公開行銷網售商品，造成公司節目著作權及信譽受損。
警方經深入調查發現，涉案的臉書專頁「問題肌膚治療中心-羽柔有限公司」、「纖體美容中心-羽柔旗艦店」及「羽柔國際有限公司」的管理者為李姓女子，她在上述專頁貼文，以一頁式廣告詐騙網站，侵權「女人我最大」節目。
其中，詐騙網站上所售商品，為李女自中國大陸阿里巴巴網站所購買，且未經中央衛生主管機關許可輸入的藥妝。
警方針對李女所販售的減肥藥「天使橙」進行鑑驗，雖然商品標榜「醫生處方用藥」，結果卻發現內含中央衛生主管機關禁止販售的藥物成分Sibutramine，過去曾為減肥藥品主要成分，但因易增加罹患心臟病及中風的危險性，已於民國99年經中央衛生主管機關公告取消販售許可。
專案小組經長期蒐證，並向高雄地方法院聲請搜索票後，於6月中偕同高雄市警察局前鎮分局、高雄市衛生局前往李女的高雄住處進行搜索，同時將她查緝到案。
現場蒐扣不明成分瘦身膠囊65盒、乳霜26盒、眼霜4盒、面膜14盒、電腦主機一台、平板一台、分裝盒一箱等相關證物。
陳沛澍說，目前商品販賣數量仍在統計中，另統計今年1月至6月的不法所得，約計新台幣20餘萬元。
全案詢後，依著作權法、藥事法及詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070619