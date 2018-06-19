盜用電視截圖網售禁藥 警逮一女送辦

（中央社記者黃麗芸台北19日電）知名電視節目「女人我最大」遭41歲李姓女子盜用截圖及影片，結合她從對岸阿里巴巴網站所購非法減肥禁藥，透過蝦皮拍賣等多個途徑網售詐騙民眾，警獲報逮人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵察第九大隊第一隊隊長陳沛澍表示，今年3月8日接獲電視節目「女人我最大」報案，指稱包括臉書粉絲專頁及蝦皮拍賣等13個網站涉嫌利用節目截圖或影片，公開行銷網售商品，造成公司節目著作權及信譽受損。

警方經深入調查發現，涉案的臉書專頁「問題肌膚治療中心-羽柔有限公司」、「纖體美容中心-羽柔旗艦店」及「羽柔國際有限公司」的管理者為李姓女子，她在上述專頁貼文，以一頁式廣告詐騙網站，侵權「女人我最大」節目。