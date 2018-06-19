收入增加 瑞信上調比亞迪電子目標價至17元 重申「

瑞信 6 月 15 日參觀了比亞迪電子的惠州辦事處和工廠，有關工廠生產金屬和玻璃外殼。該行仍認為比亞迪電子在 Android 手機外殼市場佔有優勢，而新業務將長期令該公司受惠。

瑞信將比亞迪電子 (0285-HK) 目標價由港幣 16 元上調 6% 至港幣 17 元，評級重申「跑贏大市」。截至今 (19) 日 15:25，比亞迪電子跌 5.378%，報港幣 11.26 元。

報告指出，短期內比亞迪電子的智慧手機業務將保持軌道，並在金屬加玻璃外殼方面具有競爭優勢，客戶關係表現佳及生產擴張和自動化也有競爭優勢，而內地智慧手機需求正反彈，估值具有吸引力。

從長遠看，比亞迪電子的金屬業務轉型，3D 玻璃業務增長，該公司正建立非 Android 和非智慧手機業務。瑞信認為，投資者過度關注比亞迪電子的金屬業務，而令公司的 3D 玻璃和汽車電子業務受到低估。

由於收入增加和組件業務假設更新，瑞信將比亞迪電子 2018 至 2020 年每股獲利預測提高 5% 至 9%，並上調目標價 6%，至港幣 17 元，目標價仍基於歷史平均本益比和 2019 年本益比 9.5 倍，同時重申「跑贏大市」評級。

瑞信預測，比亞迪電子 2018 至 2019 年純利分別為人民幣 28.01 億元及人民幣 33.66 億元。