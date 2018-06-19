德拉吉稱「將耐心確認升息時機」 歐元兌美元跌逾0.

德拉吉稱，ECB 會採取最合適的措施，進行貨幣政策調整，使通膨趨近目標水平。

ECB 今於葡萄牙舉行會議，德拉吉在會中指出，貨幣政策仍將秉持耐心、一致與審慎等原則。

德拉吉的發言，延續上週偏鴿派立場，導致歐元兌美元跌幅擴大；台北時間週二下午 5 點 26 分，CNBC 數據顯示，歐元兌美元跌逾 0.76%，至 1.1533。

德拉吉強調，對於決定升息時機一事，ECB 將保持耐心，並於首次升息後，採取漸進方式，逐步調整政策。

德拉吉認為，保護主義抬頭、油價上漲，以及持續加劇的市場波動，都是全球經濟可能面臨的下行風險。

ECB 上週召開貨幣決策會議，決議維持三大利率不變，並將於 2018 年底結束購債計畫。

ECB 於聲明中表示，若後續經濟數據，可證實中期通膨展望，ECB 將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。