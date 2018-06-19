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致理科大有愛　免費提供場地設置喜憨兒板橋烘焙屋

記者陳志仁／新北報導2018/06/19 18:27
▲新北市政府勞工局長許秀能（左）、致理科大校長尚世昌（右）的陪同下，前往設置於致理科大的教學大樓喜憨兒板橋烘焙訪視。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.19）
▲新北市政府勞工局長許秀能（左）、致理科大校長尚世昌（右）的陪同下，前往設置於致理科大的教學大樓喜憨兒板橋烘焙訪視。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.19）

新北市政府勞工局的積極促成下，喜憨兒板橋烘焙屋進駐致理科大的教學大樓已快2年，主要販售的品項以麵包、餅乾與常溫蛋糕類為主；目前由1名身障的就業服務員或正職人員，帶領3名店內的庇護員工接受工作訓練與適應。

新北市政府勞工局長許秀能今（19）日在致理科大校長尚世昌、學務長蕭晴惠、余彥傑及勞工局身障就業輔導科長盧志銘的陪同下，前往設置於教學大樓的喜憨兒板橋烘焙訪視；許秀能呼籲，希望能有更多的學校，可以提供場地作為喜憨兒的烘焙屋，讓庇護員工能更多的學習及就業機會。

尚世昌表示，學校若遇到母親節等等的特殊節慶，都會邀請喜憨兒板橋烘焙屋的員工參與活動，學生也會主動幫忙在網路上宣傳，並自願擔任一日的志工幫助喜憨兒們，肯定他們的學習與成長；盧志銘說，因致理科大免費提供場地予喜憨兒板橋烘焙屋使用，因此也對致理科大的師生，提供9折的優惠。

盧志銘指出，每日到校提供服務的3名庇護員工，工作訓練的內容包括結帳收銀、麵包進貨盤點、包裝與產品介紹，倘遇寒、暑假期間則會停止該據點之服務；每月營業額受季節及氣溫的影響，夏季每月的營業額約3萬9000元、冬季則可達6萬3000元左右，因餅乾的單價較高，學生以購買麵包為主要消費的品項。

關鍵字喜憨兒板橋烘焙屋勞工局長許秀能致理科大校長身障就業輔導科長盧志銘
部落工作假期夯　網紅爭搶志工新竹市政府變水樂園　邀親子同樂

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