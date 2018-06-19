致理科大有愛　免費提供場地設置喜憨兒板橋烘焙屋

新北市政府勞工局的積極促成下，喜憨兒板橋烘焙屋進駐致理科大的教學大樓已快2年，主要販售的品項以麵包、餅乾與常溫蛋糕類為主；目前由1名身障的就業服務員或正職人員，帶領3名店內的庇護員工接受工作訓練與適應。

新北市政府勞工局長許秀能今（19）日在致理科大校長尚世昌、學務長蕭晴惠、余彥傑及勞工局身障就業輔導科長盧志銘的陪同下，前往設置於教學大樓的喜憨兒板橋烘焙訪視；許秀能呼籲，希望能有更多的學校，可以提供場地作為喜憨兒的烘焙屋，讓庇護員工能更多的學習及就業機會。

尚世昌表示，學校若遇到母親節等等的特殊節慶，都會邀請喜憨兒板橋烘焙屋的員工參與活動，學生也會主動幫忙在網路上宣傳，並自願擔任一日的志工幫助喜憨兒們，肯定他們的學習與成長；盧志銘說，因致理科大免費提供場地予喜憨兒板橋烘焙屋使用，因此也對致理科大的師生，提供9折的優惠。