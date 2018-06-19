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外資大逃殺 新台幣大貶1.84角爆近3年巨量

中央社2018/06/19 17:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北19日電）美中貿易戰升溫，外資在股匯市上演大逃殺，新台幣盤中一度重貶近2角，出口商雖拋匯仍擋不住外資匯出潮，終場以30.186元兌1美元作收，重貶1.84角，匯價連8貶創7個月新低。

台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至26億美元，創近3年最大量。

外匯交易員說，美中互祭高關稅，市場憂心美中貿易戰升溫，資金湧向避險性資產，今天除日圓走強外，亞洲貨幣普遍走弱。

亞洲股市更是一片慘綠，東京日經指數收盤下跌1.77%，或401.85點；台股重挫183.28點，失守月線，其中外資賣超金額高達新台幣213.55億元，顯然這波股匯雙挫，外資扮演極重要角色。

「現在資金就是先躲起來觀望再說。」匯銀人士指出，美中貿易戰升溫，且有越演越烈趨勢，資金大舉撤出亞洲與新興市場國家，部分湧入避險性資產，但大部分資金其實按兵不動，「川普這個人變來變去，哪天說不定就跟中國握手言和，因此現在大家寧可觀望」。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，今天外資在台股賣超逾200億元，且在匯市大舉匯出，雖然季底有出口商拋匯，但遠遠無法擋住資金匯出力道，導致新台幣重貶。此外，台股今天一舉跌破月線支撐，若外資持續大幅賣超，新台幣恐續貶，短線先看30.5元支撐。

匯銀人士亦表示，台股一直無法突破前高，今天又出現明顯翻轉，未來恐整理一段期間，加上今天出口商利用新台幣重貶大賣美元，拋匯賣壓被消化大半，未來可能出現惜售心態，因此新台幣欲強不易，下半年還有美國升息題材，美元與新台幣的利差進一步擴大下，新台幣應朝貶值方向挺進。

有些民眾關切，現在是否還可買進美元。外匯交易員說，新台幣目前貶值態勢確立，「年底不排除看到31元」，目前仍是美元買點。但他也建議，若買美元是為了投資，目前還可以觀望，若有實質需求，進場點就顯得不是那麼重要。

新台幣兌美元今天開盤價為30.115元，最高30.086元、最低30.188元，尾盤收30.186元，貶值1.84角。（編輯：張均懋）1070619

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