雲林農村體驗遊 邀民眾清涼一夏

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲林縣政府3年前推出農村體驗遊，吸引大批民眾參與，縣府今天以「清涼一夏」新遊程，邀請大眾從海濱到山邊感受農村的熱情溫度。

迎接暑假到來，雲林縣政府輔導的社區發展協會及農會，合作推出8鄉鎮、15條農村遊程，在縣府一樓大廳舉行宣傳會，縣政府秘書長黃玉霜、文化處副處長陳美燕等人邀請全國民眾，相約來雲林「清涼一夏」，享受田間食農樂趣。

黃玉霜指出，整合山區、平原及海濱的15條農村遊程，所有資訊在縣內的斗六、虎尾、北港、草嶺的旅遊服務中心都可索取相關資料，也可上雲林縣政府、縣府文化處網站查詢，透過電話報名。