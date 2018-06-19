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中央社

雲林農村體驗遊 邀民眾清涼一夏

中央社2018/06/19 17:44
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲林縣政府3年前推出農村體驗遊，吸引大批民眾參與，縣府今天以「清涼一夏」新遊程，邀請大眾從海濱到山邊感受農村的熱情溫度。

迎接暑假到來，雲林縣政府輔導的社區發展協會及農會，合作推出8鄉鎮、15條農村遊程，在縣府一樓大廳舉行宣傳會，縣政府秘書長黃玉霜、文化處副處長陳美燕等人邀請全國民眾，相約來雲林「清涼一夏」，享受田間食農樂趣。

黃玉霜指出，整合山區、平原及海濱的15條農村遊程，所有資訊在縣內的斗六、虎尾、北港、草嶺的旅遊服務中心都可索取相關資料，也可上雲林縣政府、縣府文化處網站查詢，透過電話報名。

文化處副處長陳美燕表示，深度之旅農村遊程正夯，一日遊行程平均每人新台幣400元至600元，二日遊約900元至2000元，許多社區已建立口碑，一推出就被秒殺。

雲林「清涼一夏」農村遊程，有斗六市「印象梅林、花現梅林」；虎尾鎮「北溪農村、文化深活」、「巾巾有味來堀頭」、「花生幸福農業體驗」；大埤「怡然村裡樂怡然、百年三秀現風華」；莿桐「莿子桐心、慢遊農庄」、「樹仔腳聽故事」、「彩繪時光農村之旅」、「古色古香蒜香麻園」。

還有西螺鎮「西螺休閒農業體驗」；四湖「夢幻漁村的生態體驗」；口湖鄉「夏趣體驗、食在食尚之旅」、「2018吹海風系列微旅」；土庫「一日小農體驗趣」；二崙、崙背及台西「踏青雲林e起來之旅」，帶引民眾親近土地，接觸大地香氣。（編輯：施燕飛）1070619

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