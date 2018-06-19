NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈總統教育獎獲獎學子　魏明谷接見文大宿舍案移關說　議員向監院舉報凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

新黨與丁守中合作否 郁慕明：政見是關鍵

中央社2018/06/19 17:44
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北19日電）新黨主席郁慕明今天表示，他曾說有條件支持台北市長柯文哲，卻被扭曲為支持柯文哲；至於與國民黨台北市長參選人丁守中是否合作，等丁守中政見提出，看能否獲新黨支持者認同。

前中國國民黨主席吳伯雄與夫人戴美玉下午舉辦「80雙壽」感恩茶會，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前行政院長郝柏村、國民黨主席吳敦義、新黨主席郁慕明、前民主進步黨主席許信良、國民黨台北市長參選人丁守中、國民黨中央委員連勝文等人應邀出席。

郁慕明受訪談到新黨是否與丁守中合作表示，距離11月投票還有5個月，相信丁守中會提出明確施政方向與主張，能得到新黨支持者認同最重要。他與丁守中之間，大方向應該一致，不過，還是要由新黨支持者多數決定。

郁慕明指出，他過去說「有條件」支持柯文哲，卻被扭曲為新黨支持柯文哲，「我沒有反對柯文哲，我沒有不支持，但不表示支持」，他到現在還是有條件支持柯文哲，這個說法也是告訴柯文哲，4年施政有無需要檢討改進之處。

媒體追問什麼「條件」，郁慕明表示，就是「大方向」，新黨反對台灣未來前途以非常狹隘的所謂「台灣價值」、「台獨意識」來決定。

此外，丁守中談到主張雙北交通定期票從新台幣1280元降至800元時表示，800元是精算過，不僅讓大眾運輸更有誘因且不會賠錢，「柯文哲做不到，丁守中可以做得到。」

在上屆國民黨台北市長初選與丁守中競爭激烈，被外界視為有心結的連勝文則說，他願意輔選，尊重候選人意願與選舉規劃，「我很OK，沒有問題」。（編輯：林興盟）1070619

外資大逃殺 新台幣大貶1....外資上週狂賣265億 今年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan