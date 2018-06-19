科技部籌組台灣新創代表隊 參加美CES展

美國消費性電子展(CES)明年1月8日到11日將在美國拉斯維加斯舉行，科技部今天找來CES亞洲分會資深總監約翰凱利(Mr. John T. Kelley)、美國在台協會商務官馬奎立(Mr. Matthew Quigley)及台灣骨王創辦人王良民共同宣布，即日起至7月30日將招募CES台灣代表隊，預計將找40家新創團隊參與。

科技部產學及園區業務司長邱求慧表示，科技部今年年初首次帶領32個台灣科技新創前進今年的CES，受到美國在台協會(AIT)非常多協助，並在CES新創區Eureka Park設立國家館Taiwan Tech Star，締造了多項佳績，像是麗暘科技與安盛科技就勇奪創新獎，台灣骨王會後則與美國加州醫院促成臨床合作，並獲得國際資金。

邱求慧指出，組台灣代表隊參展的成效顯著，因此，決定增加規模，從原本32隊擴大至40隊，鼓勵更多新創團隊一起參與，走向國際舞台。

依據CES新創區Eureka Park參展規定，新創公司最多只能在Eureka Park連續參展兩年、第一項產品於2018年1月1日以後上市，且必須為最終的消費性電子商品，不可為OEM（代工生產）或ODM（原廠委託設計代工）。

科技部7月30日截止徵件後，會把資料送到矽谷創投進行書面審查，最後再轉交CES大會審查，預計9月28日公告最後入選團隊；而選出的台灣代表隊，科技部將在參展前，安排一連串培訓及行銷活動，包括找來美國矽谷業者提升團隊簡報技巧等。（編輯：郭萍英）1070619