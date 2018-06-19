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外資上週狂賣265億 今年賣超逾2000億元

中央社2018/06/19 17:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北19日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣265.27億元；累計今年至6月15日止，賣超1813.90億元，若加計今天賣超213.55億元，賣超已逾2000億元。

據證交所統計，外資今年以來自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為鴻海87萬8501張、群創87萬5329張、友達76萬6085張。

外資今年以來在集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電170萬5135張、新光金120萬2751張、旺宏108萬9400張。

截至6月15日止，外資總持股市值13兆2928.1億元，占全體上市股票市值40.16%，較6月8日減少771.93億元。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為群創4萬4933張、華通1萬8839張、台泥1萬6985張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為華邦電6萬1668張、元大金3萬5593張、中環3萬833張。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國聯邦準備理事會(FED)升息1碼(0.25個百分點)固然是對美國經濟投下肯定票，顯示對經濟前景樂觀，但同時也釋放未來持續升息的鷹派訊號，且未來會增加利率決策會後的記者會次數，恐將影響市場情緒，亞股先行反應，外資上週撤守亞股，再度全面賣超。

張致寧指出，目前亞股的市場氣氛，不論是外資資金動向或是外在美元強勢，都猶如今年4月中下旬般弱勢，外資對亞股進出頻仍、買賣金額擴大，美元指數接近95高檔，種種因素造成亞股波動加劇。

此外，美中貿易談判的制裁清單對市場投下震撼彈，張致寧認為，觀察目前陸方談判立場，對新經濟產業，特別是「中國製造2025」相關產業可望採取堅守立場，可能透過增加更多商品與農產品進口，開放金融市場與提高外資參與度的方式讓步，預期在結果未明朗前，仍將為市場較大的波動因子。（編輯：郭萍英）1070619

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