影／部落工作假期熱潮夯　網紅爭搶志工名額

台東縣政府極力推動的「部落工作假期」今年進入第3年，2018首梯活動在魯拉克斯部落（金峰鄉歷坵村）登場，吸引了來自台灣各地及土耳其、韓國的志工共30位前來參加。台東縣長黃健庭開玩笑的表示，這是一個要繳錢來體驗原住民生活文化以及搬石頭的工作，想不到報名人數居然超標，未來一年還有4個部落會陸續展開部落工作假期活動，想要來體驗要趕快報名，以免額滿。

首梯受邀的網紅和志工，共體驗了4天3夜與部落族人一同生活和工作，網紅們驚嘆原民文化與生活智慧堪稱世界遺產級，並大推深入部落感受到難得一見的高山幽谷，更對於活動中由部落耆老依循傳統砌石工藝技法，帶領志工眾人共同完成的小米示範田石牆及爐灶，永身難忘，也會在網路分享這趟融合大自然與深度文化體驗的行程，邀請更多國際友人造訪台灣部落的人文美景。

黃健庭表示， 由於工作假期熱潮正熱，一推出就秒殺額滿，也顯示現在的旅遊方式已逐漸走向深入及體驗，部落工作假期不但拉進遊客與部落族人的關係與距離，也吸引更多的部落年輕人返鄉投入部落的改進與建設。

有別於以往純粹導覽或消費式的觀光體驗，部落工作假期強調的是走進部落，透過和部落人一起動手工作，揮汗付出，還有共同生活，向部落達人學習傳統文化與智慧，一起品嚐美食探訪秘境。這樣的深度人文交流，是一般的旅遊行程所無法接觸到的。

來自韓國的夏天，在韓國也是知名的部落客，經過這次的體驗，不僅從朋友變成家人，更把都市中感受不到的熱情和人情味，在這次的部落假期中完全體驗到，夏天表示，看到部落老人為了一向微不足道的工作而充滿著熱情，真的很感動，儘管他已經80多歲，卻還是很有活力，這是來參加最深刻的感受。

原住民族行政處表示，首梯由魯拉克斯部落揭幕開跑，接下來還有各自充滿不同原民特色的部落將接續舉辦，包含了為撒布優部落（金峰鄉新興村）、武陵部落（延平鄉武陵村）、南田部落（達仁鄉南田村）、查拉密部落（太麻里鄉多良村）舉辦，非常希望國內民眾與全球各地的朋友，都能把握機會造訪獨一無二的部落人文行程。



▲台東縣府主辦的部落工作假期，吸引知名網紅前來體驗，今發表工作成果，現場氣氛歡樂。（圖／記者鄭志宏攝）



▲韓國網紅夏天，來到部落感受到與都市生活很大的不同，部落給予的熱情和人情味是混然天成，真的很有家人的感覺。（圖／記者鄭志宏攝）



▲台東縣長黃健庭宣布接下來陸續還有4個部落將展開部落工作假期，大家可以把握機會報名。（圖／記者鄭志宏攝）