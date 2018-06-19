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娛樂

嚴立婷產後丟主持棒　過來人六月：我最懂這感覺

娛樂中心／綜合報導2018/06/19 17:56
▲嚴立婷（左）產後被節目辭退，六月已有先例表示感同身受。（圖／翻攝嚴立婷、六月臉書, 2018.06.19）
▲嚴立婷（左）產後被節目辭退，六月已有先例表示感同身受。（圖／翻攝嚴立婷、六月臉書, 2018.06.19）

女星嚴立婷稍早在臉書透露，自己被辭退主持3年的談話節目《一袋女王》，嚴立婷因懷女兒Tammy向節目告假專心待產，上個月才風光回歸節目，無奈17日接到電話，被告知「不需要再回去錄影」，有同樣遭遇的六月（蔡君茹）也聲援嚴立婷，「我最懂這感覺。」


▲嚴立婷被《一袋女王》辭退。（圖／翻攝嚴立婷臉書, 2018.06.19）

嚴立婷懷孕期間，節目找來巴鈺代班主持，嚴立婷上個月回歸節目，改成巴鈺與嚴立婷輪流搭擋曾國城主持，不料嚴立婷今日透露自己被告知不用再去錄影，她在臉書寫下這3年來的心路歷程，引來六月回應：「我想我最懂這感覺！！但上帝幫我們關了一扇窗、必定幫我們開新的一扇門！！（門比窗大哦！！）」六月當初主持《2分之一強》，也是因懷孕生產，被小禎取代主持棒。


▲原本說好輪流主持，不過兩集嚴立婷遭辭退，換成巴鈺與曾國城固定主持。（圖／翻攝一袋女王臉書, 2018.06.19）

嚴立婷則樂觀表示：「有捨才有得」，丟了主持棒卻換來寶貝女兒，這樣想她覺得很值得。好友黃小柔也為她加油打氣：「寶貝妳好棒！謝謝妳這些年來每個夜晚帶給我們歡樂⋯還有妳獨特的風格真的是會讓人回味。」許多網友也為嚴立婷抱不平，「電視台都這樣，女星懷孕生子後就讓人離開，真的很現實」、「六月就跟妳的狀況一樣啊，現在的電視台都這麼不講信用的嗎，可惡欸。」


▲圈內好友挺身送暖嚴立婷。（圖／翻攝嚴立婷臉書, 2018.06.19）

關鍵字六月嚴立婷一袋女王2分之一強
林俊傑翻轉小巨蛋　壓軸演出金曲獎柯以柔鐵了心離婚　郭宗坤喊話

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