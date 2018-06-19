IHS Markit：5年後美國二疊紀盆地原油產量

調研機構 IHS Markit (INFO-US) 在一份新能源報告中表示，活躍在二疊紀盆地的 3 間能源商埃克森美孚 Exxon Mobil (XOM-US)、荷蘭皇家殼牌 (RDS-US)、和雪佛龍 (CVX-US) 至 2020 年需投資 300 億美元以實現增長目標，而這些投資將促使成本上漲，並將逐漸強化二疊紀盆地的整合。

IHS Markit 能源總監 Sven Del Pozzo 寫道，「如果三大能源公司真正致力於探勘二疊紀盆地，傳統以利潤主導的它們，將不得不習慣此盆地的成本上漲，以建立目前不足以滿足中長期核心操作的增長計劃」。