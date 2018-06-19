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中市議員呼籲檢討不適任教保人員　市府：建置無所遁形

記者柳榮俊／台中報導2018/06/19 18:30
▲議員建立不適任托育人員資料庫，檢討教保人員的照顧負荷量是否合理，從制度面來改善（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.19)
▲議員建立不適任托育人員資料庫，檢討教保人員的照顧負荷量是否合理，從制度面來改善（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.19)

台中市近來發生多起幼兒園虐童事件，市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春、張芬郁等人今(19)日在市議會聯合質詢時，市立潭子幼兒園長疑似以髒話辱罵教保員不當言行，呼籲市府應貫徹責任通報機制，改善托育工作環境，建立不適任托育人員資料庫，並檢討教保人員的照顧負荷量是否合理，從制度面來改善。

台中市議會19日進行市政總質詢，議員蕭隆澤首先要求台中市立潭子幼兒園郭姓園長列席備詢。他指出，幼兒園去年12月傳出疑似虐童事件，一名6歲劉姓男童被家長發現手部被抓傷，額頭瘀腫，但郭園長在事件發生第一時間，卻不通知家長，也不告知或請教保員協助處理，家長在發現男童受傷後，詢問二位教保員，教保員的反應是渾然不知，到底郭園長有什麼不可告人之事。

蕭隆澤說，郭園長在家長詢問劉姓男童受傷狀況時，卻反控家長說是男童打她5下，他都還沒找家長算帳呢，又說，他也不是省油的燈。郭園長同時多次利用機會想逼退教保員，尤其在虐童事件發生後，不但強逼教保員退休。還用髒話辱罵教保員。蕭隆澤痛批這種園長根本不適任。

謝明源表示，面對一再發生的虐童事件，市府已宣布爭取托育機構全面建置監視器，但除了監視器，市府還有很多部分需要加強，包括如何貫徹責任通報機制，讓托育機構不會因為怕影響招生而隱瞞不通報；托育工作環境的改善，讓托育人員的情緒、壓力有紓解管道；建立不適任托育人員資料庫，揭露托育資訊，讓家長有參考依據。

邱素貞議員指出，目前法定照顧人力比，在托嬰中心每個托育人員要照顧5位嬰兒，在幼兒園每位教保員要照顧15位幼兒，這樣的法定照顧比，對於照顧工作者已是相當大的負擔。而且在高度幼托市場化的台灣，幼托機構以追求利潤為主，時常違法超收嬰幼兒，使得照顧負荷量高出法定照顧比許多。因此建議市府應該檢討「教保人員的照顧負荷量是否合理」，從制度面來改善。

翁美春、張芬郁、陳淑華議員認為，幼兒園的安全，不能光靠個別教保人員約束自己的行為，必須建立有良好的管理模式，除了在教學上以外，教保人員的考核，整個通報平台、通報機制的完善，才是確立幼兒園教育品質的保證。

教育局長彭富源答詢表示，對於園長疑以不當言行要求相關教保員提早退休一事，市府將會同人事、政風單位，共同介入調查。此外，目前市府已經成立不適任的人員調查庫，會讓這些人員無所遁形，同時也會放在網路上，讓其他各縣市都知道。

教育局說，潭子幼兒園去年發生幼童疑遭園長不當對待案件，市府立即組成專業小組調查，並未發現園長施暴證據，但園長第一時間未通知家長及妥善通報，也未妥善建立校園安全事件的控管及通報流程，顯示園務管理有缺失，因此教育局將全案調查報告提送校長成績考核委員會議，依園長行政管理疏失處核予懲處。

市府也進一步指出，市府除持續加強嬰幼兒疏忽、不當對待及虐待辨視教育訓練，並貫徹責任通報機制，醫事、社工、教育、保育、警察等執行兒童及少年福利業務人員，發現兒少受到虐待或其他不當對待時，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，需立即於24小時內向主管機關通報，未依法通報者，市府依法裁罰6千元以上3萬元以下罰鍰。

而台中市家庭暴力及性侵害防治中心接獲通報後，將立即收集各項資訊，包括通報史、戶籍資料、受虐狀況、時間、地點等，24小時內前往確認兒少人身安全；此外，市府也建置不適任教師資料庫，後續並將公布於網路，提供各縣市教育單位參考。

關鍵字托育潭子幼兒園教保性侵
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