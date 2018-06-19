受助助人 許佳音幫更多家庭走過艱辛

（中央社記者陳朝福高雄19日電）有雞婆個性的北高雄家扶中心保母義工隊長許佳音，20多年前曾受協助，體會酸甜苦鹹箇中滋味點滴在心頭，她發願將這恩情轉為大愛，多年來幫助更多家庭走過艱辛歲月。

許佳音今天獲選為北高雄家扶中心扶幼楷模，回想年輕時也曾獲得貴人幫助時說，「期待他們早日走出陰霾，翻轉生命，看見不一樣的自己，重新擁有希望與畫滿彩虹的天空。」

年輕剛成家時，許佳音夫婦倆也曾工作不順、三餐不繼，受到教會牧師娘的幫忙，購買餐飲器材做生意，生活才漸漸好轉。

當年受苦的酸甜苦鹹點滴在心頭，事業穩定後，許佳音參加家扶中心舉辦的保母訓練營，她在3個月訓練中十分認真，並到保母學姊家實際操作實習，結業後深深感受家扶中心扶幼工作重要，進而邀集保母好友們於民國88年為中心成立保母愛家服務隊。