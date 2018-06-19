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德光中學傑出校友記者會　胡家三姊妹分享從軍夢想

軍聞社2018/06/19 13:47
▲ 胡家姊妹的父親胡元德從小教育女兒們心中一定要有國家，有國家的栽培才有她們如今的成就。（軍聞社記者徐振威攝）
▲ 胡家姊妹的父親胡元德從小教育女兒們心中一定要有國家，有國家的栽培才有她們如今的成就。（軍聞社記者徐振威攝）
胡家琳少尉於19日的記者會中，捐贈第一份薪資的「壹萬元」，以回饋母校德光培育之情。（軍聞社記者徐振威攝）即將於6月27日前往美國就讀西點軍校的胡家琪，19日上午參加臺南市德光中學為她們姊妹舉辦的傑出校友記者會中，感謝國家給她一個空間作夢，更給她一個機會圓夢。（軍聞社記者徐振威攝）於19日德光女中傑出校友記者會中，大姊胡家瑜上尉（右）畢業於美國色岱爾軍校、二姊胡家琳少尉（中）畢業於美國海軍官校、小妹胡家琪（左）將於6月27日前往美國西點軍校就讀，一門三傑均選擇加入國軍報效國家。（軍聞社記者徐振威攝）

（軍聞社記者徐振威臺南19日電）「不是困難讓你害怕，而是害怕而讓你覺得困難。」即將於6月27日前往美國就讀西點軍校的陸軍官校學生胡家琪，今日參加臺南市德光中學為她們姊妹舉辦的傑出校友記者會中表示，感謝國家給她一個空間作夢，更給她一個機會圓夢。

　上午在德光中學舉辦的傑出校友記者會中，長姊胡家瑜上尉、二姊胡家琳少尉及小妹胡家琪均畢業於德光中學國中、高中部，畢業後都選擇「帶筆從戎」加入國軍，三姊妹均獲國防部選薦公費赴美留學，成為青年學子加入國軍、成就不凡人生的最佳典範。

德光中學校長王文俊表示，「樂觀、進取、均衡、堅持」是胡家三姊妹的共同特質，她們在求學中相互砥礪，在父母親的堅持與鼓勵下，決定與時下年輕人走不同的道路，並在軍旅中一一實現自己的理想。

胡家姊妹的父親胡元德於記者會中，特別穿著成大醫院駐衛警察的制服出席。他表示，自己以陸軍上士軍階退伍後，就以這份薪水來讓全家溫飽，在學習上，他堅持一定要全程的陪伴，培養她們廣闊的國際視野，並從小教育女兒們心中一定要有國家，有國家的栽培才有她們如今的成就。

在記者會中，胡家琳少尉更效法大姊胡家瑜上尉於7年前返國時，捐贈第一份薪資的「1萬元」，以回饋母校德光培育之情。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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