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台灣大搶A1、大數據、物聯網人才 今年將招募逾30

鉅亨網2018/06/19 18:02
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電信業積極布局 AI、物聯網、5G 等領域，對相關專業人才求才若渴，台灣大 (3045-TW) 今年將強力徵求 AI、大數據資料科學家、物聯網、行動支付、雲端運算等專業技術人員，同時也需求新創服務策略規劃、業務發展及行銷規劃等人員，全年度預計招募 300 名以上。

台灣大今 (19) 日指出，今年的徵才一直在推動中，尋找具創新技術能力、且有服務熱誠的專業人才加入，多數職缺都歡迎社會新鮮人應徵。

除了一般專業人才之外，台灣大在 2 年前成立資訊科學分析小組，由總經理鄭俊卿親自帶領，他曾透露，這個團隊大部份是博士人才，也在積極擴編中且員額無上限，但由於主要鎖定碩博士以上、有經驗的 AI 專才，在獵才上合適的人選較難找尋。

以電信三雄今年開出的獵人需求來看，不脫 AI、物聯網、5G、大數據、雲端等領域的專才；中華電 (2412-TW) 啟動基層員工招募，最需要的人才鎖定資安 、MOD、IOT(物聯網)、大數據、AI 等；遠傳 (4904-TW) 也喊出徵求千名數位人才；台灣大則是持續進行招募，且首度對外透露將徵求逾 300 名的專業人才，下半年電信業搶人大戰隱然成形。

電信拚業績，面對傳統電信業務包括語音、簡訊業務的下滑，各業者都在轉型發展拓展新業務，人才關係到整個業務的發展及成效，尤其是未來 5G 商機，搶到好人才，等於先穩固基本盤，也難怪各業者今年對人員的招募愈加的重視及積極。

台灣大日 K 線圖

 

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