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騰輝IPO案向前邁步伐 股東會通過申請上市相關提案

鉅亨網2018/06/19 18:02
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 PCB 上游銅箔基板及散熱鋁基板廠騰輝電子 (6672-TW) 今 (19) 日召開股東會，通過數個議案，包含送件申請上市，及原股東放棄上市前現金增資發行新股優先認購權等相關提案，也等於是向上市叩關再邁開一大步，公司預計今年第 4 季送件申請上市，若一切順利，可望在明 ( 2019) 年第 1 季末掛牌。

騰輝去年營收 49.62 億元，毛利率 25.2%，稅後純益 2.98 億元，每股純益為 5.4 元，去年每股純益在專業 CCL 廠中僅次台光電 (2383-TW) 的 8.74 元，今天股東常會也通過每股配發現金股利 1 元、改選董事，勞開陸並在新一屆的董事會中獲推選續任董事長。

騰輝目前銅箔基板及散熱鋁基板廠應用以汽車業居多，營收占比 35%，騰輝的 CCL 產品並直接獲歐系 Continental、BOSCH 等 Tier 1 汽車電子系統廠認證。同時，騰輝因汽車 LED 頭燈及電動車冷卻系統訂單穩定成長，下半年進入傳統旺季，總經理鍾健人指出，騰輝產品著重特殊材料及少量多樣，今年營收可望較去年兩位數成長，獲利也會比去年好。

騰輝成立於 2000 年，以生產 PI、銅箔基板及散熱鋁基板等為主，其中鋁基板約佔 15-20 %，公司以差異化角度陸續研發出各種獨特產品，如軍工、航太工業、醫療、汽車電子等產業應用需要軟硬複合板 (Rigid Flex) ，及使用於雷達、天線、基地台、高階手機等應用的高頻高速材料。

騰輝目前月產能約 100 萬張，稼動率約 60%，就產品應用端來看，汽車電子含頭燈約佔 35%，光電板約佔 20%，手機 HDI 約佔 10%，高單價消費性產品約佔約 10%，航太產業應用約佔 5-6%。

騰輝自結 5 月營收 4.5 億元，月增 1.06%，年增 7.12%，累計 1-5 月營收 22.05 億元，年增 4.58%。

騰輝也向金管會證期局申報擬辦理現金增資 6000 萬元，暫訂每股 71 元溢價發行，將募集 4.26 億元，已獲申報生效，預計第 3 季完成募集。

騰輝日 K 線圖

 

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