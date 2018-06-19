美警涉性侵4歲女童 威脅移民母若舉報將遣返

貝爾郡警長沙拉薩（Javier Salazar）昨天表示，努涅斯涉嫌長期性侵女童，即使未達數年，也有數月之久，而且威脅要遣返未持有合法身分證件的女童母親，以確保她不會聲張。

被控犯案的努涅斯（Jose Nunez）現年47歲，是德州貝爾郡（Bexar County）警長的副手，服務於當地獄政部門，據傳和被害者有親戚關係。貝爾郡距離美、墨邊界約240公里。

女童受侵害時，母女兩人均未受到政府監護。

沙拉薩在記者會上表示：「本案情節確實令人同時感到相當悲痛、不安、作噁和憤怒。」

「警方也有理由相信，或許還有其他和嫌犯有親屬關係的孩子，可能曾和嫌犯接觸。」

沙拉薩敦促德州西南部的所有移民，若知道任何侵害情事就應報案。

被害女童母親帶著哭個不停的女兒向一處消防局求援，才讓努涅斯涉嫌犯下的罪行曝光。警方正設法為女童母親爭取，在控告努涅斯的訴訟期間取得所謂的「受保護身分」。

已在警長辦公室任職長達10年的努涅斯以「極嚴重性侵兒童」罪名遭起訴。若被定罪，將面臨起碼25年的徒刑。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070619