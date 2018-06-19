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重遊抗日事件地景 台南辦古戰場路跑

中央社2018/06/19 17:57
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府文化局將於8月12日在玉井區舉辦（口焦）吧哖古戰場路跑活動，安排跑者尋訪事件中的相關歷史地景，也讓更多民眾了解玉井的人文風情。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，舊稱（口焦）吧哖的玉井，在平埔族語中是「番薯寮」之意。百年前在玉井曾發生日治時期規模最大、犧牲人數最多、影響範圍最廣的武裝抗日事件，被稱為「（口焦）吧哖事件」。

台南市文化局指出，配合8月登場的「（口焦）吧哖文化生活節」，除延續前兩年探索在地歷史與人文精神的活動，今年也首度規劃「（口焦）吧哖古戰場路跑」。串聯引介各聚落、廟宇、古厝等相關歷史事件地點，邀請跑者穿梭於當地小巷及秘境，感受歷史留存的餘溫。

台南市文化局指出，路跑活動現場將準備來自天埔社區的特產「絲瓜粥」，以及遠近馳名的芒果冰沙作為跑者完跑點心。當天還安排精采體驗、市集及導覽活動，讓所有參與者可深入體驗玉井人文風情。

台南市文化局指出，路跑活動分為「5公里休閒組」及「16公里挑戰組」。5公里組還有變裝競賽，配合活動以「戰士」為扮裝主題，邀請跑者一起發揮創意。路跑活動限額1500名，7月15日止受理報名，額滿為止。（編輯：唐聲揚）1070619

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