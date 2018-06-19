重遊抗日事件地景 台南辦古戰場路跑

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府文化局將於8月12日在玉井區舉辦（口焦）吧哖古戰場路跑活動，安排跑者尋訪事件中的相關歷史地景，也讓更多民眾了解玉井的人文風情。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，舊稱（口焦）吧哖的玉井，在平埔族語中是「番薯寮」之意。百年前在玉井曾發生日治時期規模最大、犧牲人數最多、影響範圍最廣的武裝抗日事件，被稱為「（口焦）吧哖事件」。

台南市文化局指出，配合8月登場的「（口焦）吧哖文化生活節」，除延續前兩年探索在地歷史與人文精神的活動，今年也首度規劃「（口焦）吧哖古戰場路跑」。串聯引介各聚落、廟宇、古厝等相關歷史事件地點，邀請跑者穿梭於當地小巷及秘境，感受歷史留存的餘溫。