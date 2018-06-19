從不會客語到入圍金曲 蕭迦勒拚客語認證

（中央社記者吳欣紜台北19日電）第29屆金曲獎日前公布入圍名單，音樂人蕭迦勒從不會講客語，到最後出客家專輯成為入圍者之一，他今天說，客語讓他的專輯更有深度及內涵，更透露自己將考取客語認證。

第29屆金曲獎頒獎典禮將於23日在台北小巨蛋舉行，主辦單位日前也公布入圍名單，客家委員會今天舉行入圍茶會，邀請入圍金曲獎的客家音樂人出席，並頒發紀念獎牌，預祝入圍者能一舉奪獎。

入圍第29屆金曲獎的客家音樂人包含黃連煜、秋林、黃瑋傑及蕭迦勒，其中蕭迦勒是以專輯「細妹恁靚2017」首闖金曲殿堂。他今天受訪透露，他過去一直都是在做國語專輯，後來因旁人一句「你為什麼不用母語做音樂」，於是決定投入客語的音樂製作。