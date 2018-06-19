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中央社

從不會客語到入圍金曲 蕭迦勒拚客語認證

中央社2018/06/19 17:54
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）第29屆金曲獎日前公布入圍名單，音樂人蕭迦勒從不會講客語，到最後出客家專輯成為入圍者之一，他今天說，客語讓他的專輯更有深度及內涵，更透露自己將考取客語認證。

第29屆金曲獎頒獎典禮將於23日在台北小巨蛋舉行，主辦單位日前也公布入圍名單，客家委員會今天舉行入圍茶會，邀請入圍金曲獎的客家音樂人出席，並頒發紀念獎牌，預祝入圍者能一舉奪獎。

入圍第29屆金曲獎的客家音樂人包含黃連煜、秋林、黃瑋傑及蕭迦勒，其中蕭迦勒是以專輯「細妹恁靚2017」首闖金曲殿堂。他今天受訪透露，他過去一直都是在做國語專輯，後來因旁人一句「你為什麼不用母語做音樂」，於是決定投入客語的音樂製作。

蕭迦勒是桃園楊梅人，他對客語的情感正是源自於母親及外婆，因此整張專輯是以粉色系為主，希望能呈現溫暖、浪漫之感。

蕭迦勒表示，做客語專輯最大的困難在於語言的琢磨，他坦言，聽懂客語對他來說沒什麼問題，但是要「講」客語仍有落差，由於客家話有許多道地詞彙，因此還是必須請教長輩或是客語指導。

蕭迦勒說，出了這張專輯也讓他有更認識家鄉的感覺，常會有人說出客語專輯是為客家盡一份心力，但他認為，結合客語做音樂反而有新的感覺出現，是「客家話讓他的專輯更有深度及內涵」。

蕭迦勒也透露，他一直都想要學講客語，但學客語需要環境練習，平常溝通時用到的機會不多，雖然這次為了專輯有特別去練習、學習，但他也準備考取客語認證，一圓過去一直想學客語的心願。

客委會主委李永得指出，音樂工作和表演對客家文化傳承非常重要，未來客委會也會特別重視各方面客家藝文活動的音樂創作，要用音樂和原汁的客家文化、人民做連結。（編輯：張芷瑄）1070619

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