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中央社

外資賣超逾213億 面板雙虎蘋概股最傷

中央社2018/06/19 17:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北19日電）台股今天股匯雙殺、大跌183點，外資及陸資賣超新台幣213.55億元，排台股史上第16名；友達賣超5.85萬張排第一，鴻海、群創也名列前茅，賣超族群以面板、蘋概股、金融股為主。

台股大盤受到美中互祭高關稅、貿易戰升溫的影響，指數今天開低走低，一口氣回測季線約10879點，尾盤電金弱勢，指數終場收在10904.19點，下跌183.28點，跌幅1.65%，成交值新台幣1695.04億元，電子股下跌2.04%，金融股跌1.3%。

外資及陸資今天賣超213.55億元，自營商賣超16.63億元，投信買超5.89億元。三大法人合計賣超224.29億元。

台北匯市今天同步走跌，新台幣兌美元重貶，終場收30.186元，大貶1.84角，匯價連8貶，成交金額17.31億美元。

觀察今天外資賣超主力，面板雙虎友達、群創分別賣超5.85萬張、2.9萬張，排在第一名和第三名；記憶體大廠華邦電賣超3.45萬張排第二名；蘋果概念股指標的鴻海、台積電分別賣超2.74萬張、2.22萬張，排在第四名和第六名。

金融股今天也成為外資提款機，賣超第七名到第十名依序為元大金、新光金、中信金、玉山金，分別賣超2.07萬張、1.61萬張、1.48萬張、1.44萬張。

分析師認為，若台股本週持續下跌整理，不排除指數可能進一步回測年線；觀察台積電擴大下跌的量能，成交量能來到127億元，顯見此次美中貿易戰影響之深，若後續美國再祭出第二輪制裁，恐影響消費性電子的銷售動能。（編輯：趙蔚蘭）1070619

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