NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈總統教育獎獲獎學子　魏明谷接見文大宿舍案移關說　議員向監院舉報凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

觀光局駐星辦40週年 星國赴台人數攀升

中央社2018/06/19 18:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）觀光局駐新加坡辦事處今年成立40週年，將舉行慶祝活動，官員表示，星國近年來赴台觀光人數大幅成長，去年突破42萬人次，凸顯星國在觀光新南向政策中扮演的重要角色。

駐星辦事處主任林信任今天表示，觀光局駐星辦事處成立於1978年8月，為慶祝成立40週年，駐星辦事處將在新加坡舉辦一系列慶祝活動，讓更多的新加坡朋友看見台灣。

林信任說，駐星辦事處於1978年成立之初，新加坡赴台觀光旅遊人數只有4萬人，但經台灣各界全力努力之下，新加坡赴台人數不斷向上攀升，2017年首度突破42萬人次。

他認為，駐星辦事處轄區包括新加坡、澳洲、紐西蘭、印度與中東地區，盼讓台灣成為包括新加坡在內的各新南向國家首選的亞洲旅遊勝地。

駐星辦事處系列慶祝活動的重頭戲，率先於6月9日的周興哲「TWENTY TWO Plus」2018亞洲巡迴演唱會新加坡站登場，讓大批出席演唱會的新加坡歌迷看到觀光局宣傳攤位，吸引更多年輕新加坡朋友有機會到台灣旅遊。

駐星辦事處預計7月和世界華人工商婦女企管協會新加坡分會聯合邀請新竹泰雅之聲合唱團，舉辦「泰雅夢想織歌音樂會」。8月也將參與新加坡最大的秋季旅展，並辦理40週年慶祝派對。（編輯：郭中翰）1070619

外資賣超逾213億 面板雙...中鋼船撞凹長榮貨櫃輪 後續...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan