觀光局駐星辦40週年 星國赴台人數攀升

林信任說，駐星辦事處於1978年成立之初，新加坡赴台觀光旅遊人數只有4萬人，但經台灣各界全力努力之下，新加坡赴台人數不斷向上攀升，2017年首度突破42萬人次。

駐星辦事處主任林信任今天表示，觀光局駐星辦事處成立於1978年8月，為慶祝成立40週年，駐星辦事處將在新加坡舉辦一系列慶祝活動，讓更多的新加坡朋友看見台灣。

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）觀光局駐新加坡辦事處今年成立40週年，將舉行慶祝活動，官員表示，星國近年來赴台觀光人數大幅成長，去年突破42萬人次，凸顯星國在觀光新南向政策中扮演的重要角色。

他認為，駐星辦事處轄區包括新加坡、澳洲、紐西蘭、印度與中東地區，盼讓台灣成為包括新加坡在內的各新南向國家首選的亞洲旅遊勝地。

駐星辦事處系列慶祝活動的重頭戲，率先於6月9日的周興哲「TWENTY TWO Plus」2018亞洲巡迴演唱會新加坡站登場，讓大批出席演唱會的新加坡歌迷看到觀光局宣傳攤位，吸引更多年輕新加坡朋友有機會到台灣旅遊。

駐星辦事處預計7月和世界華人工商婦女企管協會新加坡分會聯合邀請新竹泰雅之聲合唱團，舉辦「泰雅夢想織歌音樂會」。8月也將參與新加坡最大的秋季旅展，並辦理40週年慶祝派對。（編輯：郭中翰）1070619