網路投保激戰 新壽打行銷牌 5月保費收入超越富邦登

各大壽險網路投保激戰，富邦人壽從去 (2017) 起靠一檔網投利變型年金險，穩坐網投冠軍，但新光人壽在 3 月打出「抽名車」的行銷戰，不僅上市第一個月就讓網投業績翻漲百倍，5 月保費收入更一舉超越富邦，坐上網路投保第一名的寶座。

富邦人壽去年 11 月推出網路投保新商品「富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險（甲型）」，1 萬元到 100 萬元保費都可以刷卡，可刷的卡包括台北富邦銀行在內 33 家信用卡，推出後一度刷出單日保費破千萬元成績。

富邦人壽表示，豪開鑫年金險有別於以往消費者在購買完成後，需要另外透過轉帳方式繳費，富邦人壽推出一站式線上刷卡繳款方式，便利的繳費方式，開賣一周便出現多位「百萬刷手」，豪開鑫年金險熱賣，也把富邦人壽拱上網投王寶座。