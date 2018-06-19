阿嬤多了兩顆牙齒沒有補助　議員呼籲放寬假牙補助門檻

台中市議會今(19)日進行市政總質詢，市議員李麗華指出，一名阿嬤牙齒掉到剩下12顆，經濟狀況不好，卻因多了兩顆牙，不適用老人假牙補助。希望市府放寬老人假牙補助門檻，以提升老人生活品質。市長林佳龍表示，近三年多市府實施老人假牙補助，已有4萬5千名長輩受惠，效果良好；目前市府提供全口與半口假牙服務，第一波提供有需求的民眾申請，後續將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾更貼心的照顧。

議員李麗華指出，日前一名阿嬤到服務處傷心哭訴，牙齒掉到剩下12顆，講話漏風，咀嚼困難。經濟狀況不好，卻因多了兩顆牙，不適用老人假牙補助。有鄰居甚至建議阿嬤把多的兩顆牙齒拔掉，以符合假牙補助資格。

李麗華說，根據專業的牙醫師說明，一般人缺三到五顆牙就會影響消化系統，咀嚼及味覺功能，更何況是缺這麼多顆牙，不但會使臉部變型，還會造成生活作息、心情上的重大影響。

李麗華強調，假牙補助原是政府美意，卻沒有做到位。希望政府放寬老人假牙補助門檻，讓政策更彈性，以提升老人生活品質，這樣補助才有意義。

衛生局表示，假牙裝置補助是依咀嚼功能配合編列預算而定，依研究顯示，上、下顎剩餘牙齒4-5組對咬關係(10顆牙以下)，咀嚼功能僅剩28-35%，屬嚴重喪失咀嚼功能，應優先恢復其咀嚼功能。

衛生局指出，假牙裝置補助以「補助極重度及重度缺牙者，牙齒對咬關係小於5組或全口剩10顆以下牙齒者」，予以補助。若上排剩餘2顆，下排有9顆（全口剩11顆），但對咬僅2組，亦符合補助標準。未來將視經費編列及完成全口無牙長輩裝置假牙補助情形，商請2大牙醫公會研議，並經「台中市政府衛生局推動銀髮族假牙裝置補助計畫審查委員會」決議後，逐年檢討補助資格與條件。