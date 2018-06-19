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中央社

帛漢：是時候整合 與國巨集團一起打世界盃

中央社2018/06/19 18:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）全球最大乙太網路變壓器帛漢今天宣布與凱美合併，成為國巨集團家族成員，帛漢幕僚長徐霄潔表示，「是時候進行產業整合，打世界盃」，台灣企業結盟力量才大。

連續3年每年皆賺進半個股本，近年表現亮眼的帛漢為何要嫁入國巨集團？徐霄潔今天在聯合記者會後透露，相當認同國巨集團在包括物聯網、車載及5G三大領域的布局跟策略，台灣企業間的整合是好事，她相信「有捨才有得」，單打獨鬥是辛苦的，這是個打群架的年代，由國巨集團領頭進行產業整合，大家共同的目標是「打世界盃」，結合彼此的優勢，藉助集團的資源及全球通路平台，未來的發展一定會更好，不同世代，企業主也要有不同的思維。

帛漢主要產品著重於網路通訊、寬頻設備中的濾波器及DC/DC轉換器等相關零件 ，均為各類網路通訊電子產品中不可或缺的零組件，隨著網路通訊日益發達，因應高頻寬影音傳轉需求，串連家中各項連網應用，及符合高速傳輸大量資料的需求，未來5G的相關基礎建設也將衍生相關商機。

國巨除了被動元件產業外，積極擴展非被動元件外的關鍵零組件整合，朝向模組化方案發展，瞄準物聯網、車載、5G三大趨勢布局；繼日前宣布併購天線大廠美國普思電子（Pulse Electronics）後，今天再透過凱美併入帛漢，等於完備無線及有線網路的二大重要零組件布局，拉高產品附加價值。

即將進入電子產業旺季，被動元件缺料及漲價問題仍持續困擾各大EMS及零組件廠商，帛漢在宣布加入國巨集團家族後，缺料問題也可望瞬間化解。徐霄潔表示，透過集團的資源整合，預計年底前車用產品的認證可望有好消息宣布。

國巨集團孫公司凱美與帛漢公司今天共同宣布換股合併案，雙方董事會通過將以1股帛漢，換發0.93股凱美普通股，帛漢將成為凱美持股100%子公司，帛漢將下櫃，轉換基準日暫定為12月11日。(編輯：陳永昌)1070619

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