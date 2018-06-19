NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈總統教育獎獲獎學子　魏明谷接見文大宿舍案移關說　議員向監院舉報凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

RCA三審21日開庭 最高法院：不進行網路直播

中央社2018/06/19 18:17
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北19日電）RCA案三審言詞辯論庭將於21日上午開庭。工傷協會、RCA員工關懷協會盼能線上直播；最高法院今天表示，被告不同意法庭網路直播，因此合議庭決定本次不進行網路直播。

不過最高法院強調，這次的言詞辯論庭，將於21日上午9時30分在最高法院2樓法庭舉行，已開放64個旁聽席供媒體或其他民眾旁聽。

最高法院今天發布新聞稿指出，合議庭認為法庭直播應由立法者決定，而非法院依訴訟指揮權決定，法庭直播目前並無法源依據，而言詞辯論是法院及原告、被告三方面的關係。

新聞稿提到，基於尊重當事人及其訴訟代理人的意願，同時參考司法院釋字第603號個人自主決定個人資訊應如何公開的解釋意旨，因此最高法院一方面完成法庭直播的準備作業，另一方面也徵詢各造當事人委任的訴訟代理人，是否同意法庭網路直播。

最高法院指出，徵詢結果，原告所委任的訴訟代理人同意網路直播，被告4人委任的訴訟代理人，僅一名被告所委任的3位訴訟代理人中的一人同意以外，其餘均不同意法庭網路直播，因此合議庭決定本次言詞辯論程序，不進行法庭網路直播。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。（編輯：方沛清）1070619

帛漢：是時候整合 與國巨集...被動元件電容 估最快9月另...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan