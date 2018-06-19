RCA三審21日開庭 最高法院：不進行網路直播

最高法院今天發布新聞稿指出，合議庭認為法庭直播應由立法者決定，而非法院依訴訟指揮權決定，法庭直播目前並無法源依據，而言詞辯論是法院及原告、被告三方面的關係。

不過最高法院強調，這次的言詞辯論庭，將於21日上午9時30分在最高法院2樓法庭舉行，已開放64個旁聽席供媒體或其他民眾旁聽。

新聞稿提到，基於尊重當事人及其訴訟代理人的意願，同時參考司法院釋字第603號個人自主決定個人資訊應如何公開的解釋意旨，因此最高法院一方面完成法庭直播的準備作業，另一方面也徵詢各造當事人委任的訴訟代理人，是否同意法庭網路直播。

最高法院指出，徵詢結果，原告所委任的訴訟代理人同意網路直播，被告4人委任的訴訟代理人，僅一名被告所委任的3位訴訟代理人中的一人同意以外，其餘均不同意法庭網路直播，因此合議庭決定本次言詞辯論程序，不進行法庭網路直播。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。（編輯：方沛清）1070619