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美中貿易戰、OPEC討論增產 油價遭前後包夾走跌

鉅亨網2018/06/19 18:24
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在進行減產 18 個月後，知情人士透露，石油輸出國組織 (OPEC) 將在本週五會議進行增產討論，預期增產量為每天 30 萬桶至 60 萬桶。另一方面，中美貿易緊張局勢加劇，亦使得油價在週二 (19 日) 下跌。

台灣時間 19 日下午 4 點，8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.13% 至每桶 64.95 美元，而 8 月交割的布蘭特原油期貨價格則下滑 0.74% 至每桶 74.78 美元。與此同時，9 月交割的上海原油期貨下跌 1.92% 至人民幣 459.40 元。

WTI
WTI 原油期貨價格走勢

OPEC 預計在 22 日於維也納舉行會議，儘管 OPEC 成員國伊朗、伊拉克和委內瑞拉皆反對增產，但非會員國俄羅斯和 OPEC 主要石油生產國沙烏地阿拉伯皆有意增產，預測會議最後會達成增產協議。

布蘭特原油期貨價格走勢
布蘭特原油期貨價格走勢

期貨交易商 AxiTrader 的策略長 Greg McKenna 表示，在 OPEC 進行會議之前，本週油價會有許多的波動，因為沙烏地阿拉伯與其他三國的意見分歧，OPEC 正在分裂中。

另一方面，中美貿易緊張局勢加劇，因應中國祭出的報復性關稅，美國總統川普 18 日命令美國貿易署列出額外一批價值 2000 億美元的中國進口商品，若中國不撤回其關稅決定，美國將針對這批商品加徵 10% 的關稅。

石油交易員持續觀察中國關稅政策對美國原油出口的影響，美國原油出口中，約有 20% 是運往中國，若中國決定對美國進口原油課徵 25% 關稅，對美國原油市場絕對是一大影響。

路透社數據顯示，美國出口至中國的原油從 2017 年開始增加，預期至 2018 年 7 月，出口總額將接近 9 億美元。能源顧問公司 Wood Mackenzie 指出，美國很難找到規模向中國一樣大的替代市場。

美國輸出至中國的原油從2017年開始增加
美國輸出至中國的原油從 2017 年開始增加 (資料來源: 路透社)
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關鍵字opec石油原油俄羅斯沙烏地阿拉伯afpheadline
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