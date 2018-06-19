Hyukoh本周登金曲獎　10月再來台開唱

由主唱吳赫、吉他手林賢帝、貝斯手任童建、鼓手李仁雨四個男生組成的樂團HYUKOH，終於在上月底推出新專輯《24 How to find true love and happiness》，一發行就奪下台灣、泰國、新加坡等國的iTunes專輯榜冠軍，人氣不減，連韓國人氣偶像團體WANNA ONE都公開表示，非常喜愛HYUKOH的音樂。

韓國獨立樂團「HYUKOH」去年7月首登台開唱，本周六也將擔任金曲獎嘉賓，今（19）日宣布，他們確定於10月唱進台北TICC與高雄駁二LIVE WAREHOUSE。

他們去年首度來台即創下韓團在高雄、台北各開一場的秒殺紀錄，一票難求讓歌迷寧願坐在場外聽也不願放過，今年更受邀至華語最大音樂盛事金曲獎擔任表演嘉賓。挾著這股氣勢，HYUKOH也正式宣布即將於10月底二度來台開唱，台北、高雄各一場。

《HYUKOH <24> 2018台灣演唱會》將於10月28日（晚間7點半）在高雄駁二LIVE WAREHOUSE、30日（晚間8點）在TICC開唱，票價分為高雄場統一價2800元、台北場3300、2800、2300、1800、1500五種，皆為座區，於7月8日早上10點全台ibon售票系統開賣，更多資訊可至主辦臉書查詢。