Hyukoh本周登金曲獎　10月再來台開唱

韓國獨立樂團「HYUKOH」去年7月首登台開唱,本周六也將擔任金曲獎嘉賓,今(19)日宣布,他們確定於10月唱進台北TICC與高雄駁二LIVE WAREHOUSE。

由主唱吳赫、吉他手林賢帝、貝斯手任童建、鼓手李仁雨四個男生組成的樂團HYUKOH,終於在上月底推出新專輯《24 How to find true love and happiness》,一發行就奪下台灣、泰國、新加坡等國的iTunes專輯榜冠軍,人氣不減,連韓國人氣偶像團體WANNA ONE都公開表示,非常喜愛HYUKOH的音樂。