杜紫軍估2025年每度電3.8元 經部：恐誇大

（中央社記者廖禹揚台北19日電）長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍今天指出，目前政府能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，平均每度電價3.8元，經濟部回應此估算恐有誇大，推算漲幅約20%。

長風文教基金會上午舉辦「如何才能不缺電？台灣能源政策」記者會，董事長江宜樺認為，2025年非核家園的發電配比太過躁進，且燃氣增至50%也將面臨新天然氣接收站是否能及時完工、來源及運輸風險高、安全儲存量有限等問題。

杜紫軍並指出，目前能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，從2016年平均每度電價2.62元，漲至每度3.8元。