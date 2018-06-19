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杜紫軍估2025年每度電3.8元 經部：恐誇大

中央社2018/06/19 18:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北19日電）長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍今天指出，目前政府能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，平均每度電價3.8元，經濟部回應此估算恐有誇大，推算漲幅約20%。

長風文教基金會上午舉辦「如何才能不缺電？台灣能源政策」記者會，董事長江宜樺認為，2025年非核家園的發電配比太過躁進，且燃氣增至50%也將面臨新天然氣接收站是否能及時完工、來源及運輸風險高、安全儲存量有限等問題。

杜紫軍並指出，目前能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，從2016年平均每度電價2.62元，漲至每度3.8元。

對此，經濟部能源局發布新聞稿回應，根據台電估算，2025年燃氣替代燃煤將使每度電價上漲約0.12元，再生能源最高使每度電價上漲0.27元，加上核四減損9年分攤使每度電價上漲0.11元，合計影響約0.5元，漲幅約20%，並非長風基金會估算的45%。

能源局並指出，隨著再生能源技術進步，對電價影響可望持續下降；政府已有穩定電價配套措施，包括電價漲、跌幅以3%為限、保障民生基本用電不漲、台電設置電價穩定準備管理等，減緩對民生經濟衝擊。

針對燃氣發電可能面臨問題，能源局表示，已擬定具體配套，包括與卡達、印尼、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、美國、澳洲簽定天然氣長約，採分散採購策略，降低來源風險；規劃擴增天然氣接收站及輸儲設備，若如期如質完工，預計2025年供應能力將達每年2620萬噸，並已修法明定天然氣安全存量。

能源局表示，能源轉型已有顯著成果，例如再生能源總裝置容量至去年底已較2015年成長近1倍；節能方面，去年能源密集度也較2016年下降2.97%，電力密集度下降0.5%，朝實現非核家園能源轉型目標穩健邁進。（編輯：張均懋）1070619

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