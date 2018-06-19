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媒體指香蕉鳳梨產銷崩盤 農委會籲更正

中央社2018/06/19 18:24
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會副主委陳吉仲今天表示，香蕉、鳳梨價格崩盤是不實報導，呼籲媒體更正，否則影響農民收益；更說青香蕉產地每公斤新台幣9到13元已高於成本，鳳梨外銷數量與價格近6年最佳。

回應近日部分媒體報導，農委會下午召開臨時記者會，做出以上澄清及呼籲。

陳吉仲會後接受聯訪時並說，很多特定媒體說產銷失調、崩盤，他反問，「這樣對農民有好處嗎？」

他進一步說明，「到時候（盤商）壓你（農民）的價格，因為電視這樣報導。我們（官員）回去也會被罵，這樣報導不實啦」，陳吉仲甚至表示，「改天也可以邀受傷害的農民上來（陳情）」。

陳吉仲提出簡報數據指出，針對香蕉，農糧署從4月起就陸續啟動擴大行銷、多元促銷、強化加工、國軍副食及監所團膳、企業團購、輔導外銷、格外品去化等各項產銷調節措施，截至昨天，累計執行4012公噸，產地青香蕉價格已經回升至每公斤9至13元，台北果菜批發市場黃香蕉平均交易價格也已達18.4元。

他表示，後續還有5000公噸左右要處理，價格可望再回升。

鳳梨方面，他則指出到6月17日為止，已核發外銷檢疫證數量3萬1947公噸，對比去年同期外銷2萬7439公噸，外銷量增加16%，包含對比近6年的每年1到5月外銷價格，今年每公斤1.36美元，量跟價都是近6年最佳。

至於鳳梨的內銷收購價格方面，陳吉仲說，每年收成最多是3、4月，當時台北果菜批發市場交易均價每公斤約31元，扣掉包裝、運銷等成本，仍遠高於生產成本的7.7元。

此外，他強調，已成立農產品價格小組，將採取生產前的源頭管理、預測預警、採收前的處理、採收後的處理等全套措施，產銷失衡年年發生在不同作物上，過去補助處理只能解決短期問題，以上要全面推展。

陳吉仲也表示，攸關保鮮儲運的3個大型物流中心，包含桃園、屏東各8000坪，彰化6000坪，共編列10億元預算，而且以此3大中心方圓150公里內的農會、農民團體也要增建冷鏈設備，預計3到5年完成；並要擴增辦理「農業收入保險」，在不同鄉鎮就大蒜、洋蔥、香蕉試辦，確保農民收入，但農民要負起必須配合履行的義務。（編輯：張芷瑄）1070619

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