議員質疑花博進度落後　市府：9月試營運

市府表示，豐原、后里、外埔三大展區正如期如質施工中，進度都在90%以上，各展區的土建工程預計6月底全數完工，植栽策佈展7月底前完成，並進入整備階段，其中包括豐原葫蘆墩園區第5區土建標已達100%，后里森林園區內「發現館」及「遊客中心」也已完工。市長林佳龍表示，花博各項建設進度持續進行，部分需調整的工序也同步執行中，將如期迎接9月1日花博試營運。

台中世界花卉博覽會，即將在9月試營運，11月正式開幕，各展場施工進度引發關注，議員張瀞分今(19)日在市政總質詢中，播放花博豐原葫蘆墩園區過去和現在的照片，指葫蘆墩園區分五大工區，市府拍影片、划龍舟大肆宣傳第五工區，卻不提第一工區到第四工區的工程進度，質疑進度落後。

張瀞分指出，週日下午半個多小時的降雨，雨勢不算很大，但葫蘆墩圳和軟埤仔溪就泥水滾滾還夾雜著垃圾，這些泥水還衝進花博第五工區，也就是市府前幾天開心舉辦划龍舟比賽的地點，讓附近居民擔心如果雨勢更大或颱風豪雨來襲，情況會更糟。

張瀞分質疑，市府拼命宣傳軟埤仔溪多麼乾淨、適合划船，現在能划嗎?水利局長周廷彰說，軟埤仔溪本來就是排洪道，大雨來時打開水門也是正常的，而划龍舟只是一個活動。

張瀞分表示，根據市府的專案報告，花博「佈展植栽」部分總共28項工程，高達22項的工程進度不到六成，其中甚至有8項工程進度不到二成。這其中，后里馬場植栽佈展工程進度甚至只有4％。不過，農業局提供資料，卻說后里馬場植栽佈展工程、后里森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程，及葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程進度都超過九成。

市府指出，目前花博外埔園區進度97%至98%、豐原園區92%、后里園區92%，三個園區的進度都如質如期進行中，各場館積極興建中。

市府表示，持續進行植栽綠化作業，其中外埔園區的植栽種植進度分為兩期，第一期植栽選種以適地適種為原則，有約8成為台灣原生樹種，包含台灣海桐、台灣樹蘭、台東蘇鐵等，已於5月31日前完工；第二期將種植劍蘭、文心蘭、伯利恆之星等台中在地花卉，預計9月前完成，透過不同樹種、草花的景觀規劃，展現花博植物的多樣性，讓世界看見台灣及台中的美麗植栽，點亮園區景觀。

豐原葫蘆墩軟埤仔溪的水質狀況。市府表示，水利局整治軟埤仔溪首重水質改善，不僅設置截流及現地處理設施來確保水質，湖區周圍中也廣植淨水植物並結合透水鋪面，將收集的雨水有效的過濾、入滲與儲存，達到水資源永續利用。