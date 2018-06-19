告別痛胖 醫師推廣拉筋毛巾操護健康

（中央社記者卞金峰、韋可琦台北19日電）因「電腦手」致右手幾近癱瘓、中年又發福的醫師呂紹達，憑著「拉筋毛巾操」，手完全康復，一個月內還瘦了6公斤。呂紹達表示，現代人姿勢不良，運動量少，隨時隨地做毛巾操，能改善全身健康。

新竹縣醫師公會理事長呂紹達醫師今天在台北市長官邸和式講堂舉辦「呂醫師的拉筋毛巾操」媒體分享會，邀請醫師張甫行和門診病患謝森珍現身說法。

婦產科醫師張甫行表示，五年前出現三高症狀，配合飲食控制和請教呂紹達的毛巾操，瘦了13公斤，筋骨變得柔軟，還能劈腿。「幾乎每天都會做毛巾操，在捷運上都帶著毛巾，為了自己的健康，在不妨礙他人的情況下，不需管別人怎麼看。」