告別痛胖 醫師推廣拉筋毛巾操護健康

（中央社記者卞金峰、韋可琦台北19日電）因「電腦手」致右手幾近癱瘓、中年又發福的醫師呂紹達，憑著「拉筋毛巾操」，手完全康復，一個月內還瘦了6公斤。呂紹達表示，現代人姿勢不良，運動量少，隨時隨地做毛巾操，能改善全身健康。
新竹縣醫師公會理事長呂紹達醫師今天在台北市長官邸和式講堂舉辦「呂醫師的拉筋毛巾操」媒體分享會，邀請醫師張甫行和門診病患謝森珍現身說法。
婦產科醫師張甫行表示，五年前出現三高症狀，配合飲食控制和請教呂紹達的毛巾操，瘦了13公斤，筋骨變得柔軟，還能劈腿。「幾乎每天都會做毛巾操，在捷運上都帶著毛巾，為了自己的健康，在不妨礙他人的情況下，不需管別人怎麼看。」
門診病患謝森珍原本因頭髮量愈來愈少而請教呂醫師，經健康檢查發現有三高問題，開始戒掉宵夜、勤做毛巾操，兩個月內體重從86公斤減到73公斤，頭髮量也增加了。他自嘲，瘦下來臉皮都皺了，副作用就是衣服全換新的。
呂紹達分享，邁入中年後，因逐漸發福、身體也出現異狀，開始鑽研原本應用於醫院中「幫病人復建」的毛巾操。後來自行研發一套「拉筋毛巾操」，「自己成為第一個個案」，不但在一個月內瘦了6公斤，更讓飽受「電腦手」之苦，一度幾近癱瘓的右手獲得明顯改善。
呂紹達表示，現代人上班盯電腦 、下班玩手機，因此出現身體痠痛、肌少症等問題，利用一條毛巾做拉扯，動作看似簡單，但只要兩分鐘就滿身大汗。毛巾操讓深層筋肉呼吸，解決痠痛感，能達到增強肌力、代謝排毒、塑身美體等功效。（編輯：卞金峰）1070619