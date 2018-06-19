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中央社

新承做房貸月增逾百億元 房市買氣回溫

中央社2018/06/19 18:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北19日電）央行公布5月五大行庫新承做房貸新台幣448.63億元，月增107.65億元，房貸利率月減0.002個百分點，主因比較基期偏低、房市買氣回溫，加上低利率的青安貸款比重增加所致。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，利率最低1.56%起，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍約4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

央行統計，5月新承做房貸金額448.63億元，月增107.65億元，年增104.97億元。央行主管指出，4月適逢清明連假，以及去年端午節落在5月，導致工作天數較少，今年5月回復正常水準。此外，根據六都地政局數據，5月六都移轉棟數較4月大增36.6%，房市買氣明顯回升，也帶動新承做房貸成長。

另外，5月五大行庫新承做房貸利率1.627%，月減0.002個百分點，央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，5月行庫新承做低利率的青年安心成家貸款比重略增，導致整體新承做房貸利率微幅下滑。根據央行統計，5月新承做青安貸款金額為77億元，占整體新承做房貸的17.2%，較3月的57億元、16.8%上揚。

有記者提問，近年房市下修，但在房價高點時貸款購屋的房貸戶，寬限期也即將到期，有立委憂心部分房貸戶還款能力不足，將導致銀行逾放比飆高。對此央行主管表示，在房地合一稅制上路後，投機客大多已經退場；而根據聯徵中心統計，新承做房貸中屬於自住的比重，近期都在85%以上，且央行2016年即解除豪宅以外的不動產信用管制，房市已經回歸自住，寬限期到期的影響應該不大。（編輯：林興盟）1070619

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