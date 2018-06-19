新承做房貸月增逾百億元 房市買氣回溫

（中央社記者邱柏勝台北19日電）央行公布5月五大行庫新承做房貸新台幣448.63億元，月增107.65億元，房貸利率月減0.002個百分點，主因比較基期偏低、房市買氣回溫，加上低利率的青安貸款比重增加所致。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，利率最低1.56%起，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍約4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

央行統計，5月新承做房貸金額448.63億元，月增107.65億元，年增104.97億元。央行主管指出，4月適逢清明連假，以及去年端午節落在5月，導致工作天數較少，今年5月回復正常水準。此外，根據六都地政局數據，5月六都移轉棟數較4月大增36.6%，房市買氣明顯回升，也帶動新承做房貸成長。