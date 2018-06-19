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影／朴子分局反毒反賄　不畏風雨邀全民一起來

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/19 19:31
▲嘉義縣警察局朴子分局策辦反毒反賄宣導座談會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.19）
▲嘉義縣警察局朴子分局策辦反毒反賄宣導座談會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.19）

嘉義縣警察局朴子分局今(19)日下午，邀請責任區內民意代表、村里長及鄉親們一起在弘德工商辦理「全民反賄選、新世代勇者向毒品、詐騙全面宣戰」座談；雖然大雨滂沱，出席狀況仍然相當踴躍，座無虛席，甚有國中、小學生參與，反賄、反毒自小植基。

嘉義地區的反賄、反毒專責單位，在朴子分局的策辦下，嘉義地檢署由郭珍妮檢察長領軍、縣警局長陳博珍帶隊、縣調站及政風人員與即將參與年底五合一的擬參選人翁章梁、吳育仁、議員、鄉鎮市長、村里長等齊聚弘德工商禮堂，召開107年度社區治安會議暨查察賄選、防制暴力宣導座談會。

會場陳列各種最新型式的毒品包裝，讓與會人員深切了解，政府在年底五合一選舉的反賄決心外，在參與座談會議的同時，能夠對各類毒品的新型式有所認知與防杜；警察局局長陳博珍、嘉義地檢署檢察長郭珍妮等人，分別對全民反賄選、新世代反毒策略提出看法，希望與會者全民一起反賄、反毒。

陳博珍表示，兩週前就請製作恐怖情人的特徵與防處作為，提請民眾參考，其實面對恐怖情人最快速的處理方法，就是打110，讓警察直接協助處理，反毒、反賄要靠全民一起合作，最有效率。

郭珍妮指出，反賄選從現在就要開始，最近2次的選舉反賄選的獎金已經陸續發出700多萬，我們希望反賄選，讓有賢德的人才有機會不用買票，就可以當選為大家服務。

嘉義縣警局也特別為反賄選，編排有趣的對話短劇，寓教於樂的將反賄思維植入與會者的腦海，讓年底的五合一選舉能夠確實防制金錢、暴力及各種脅迫、利誘手段介入，達到「選賢與能」的目的。

關鍵字嘉義縣警察局朴子分局反賄選反毒陳博珍郭珍妮
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