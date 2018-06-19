空氣品質監測報喜不報憂　市府：環保署AQI制度

李中表示，空氣品質經過監測取得資訊後，重點是要「使民眾事先瞭解周遭環境空氣品質狀況，作為戶外活動參考」，空氣品質好或壞，市民更需要知道的資訊；然而市政府的LINE官方帳號目前共有477萬人加入，當空氣品質不良時，市政府若第一時間在群組內發訊息告知，群組內的廣大民眾將能做出緊急因應，日前PM2.5飆破150大關那天，市府的line群組毫無動靜，只在到今日為止僅271人次看過的市政新聞網站公告空品不良，而主管空氣品質監測的環保局官網更是從來不張貼空品不良的資訊，這是極度沒有效果且未善盡責任的作法。

台中市議員李中今(19)日進行總質詢時指出，空氣品質不良時市政府應儘速讓廣大民眾知曉，以便市民能有所應對，然而市府卻捨棄可觸及四百多萬人的市府line官方群組不用、只在僅有兩百多人會看到的網站貼文，其掩耳盜鈴的作法著實可議。

此外，民眾需要的是小範圍的空品資訊，而不是大範圍的空品資訊，環保局提供106年底就已經安裝完成的511座小範圍簡易測站資訊，裝在工業區、試辦道路以及鄰近污染源的社區，並附上一堆圓圈圈的模糊地圖以及一張看不清楚儀器近觀的照片。

環保局表示，為加強校園空氣品質測試，台中市國小建置「空氣盒子」簡易型空氣感測器，提供師生可自行決定設置地點，並於短時間內得知所在區域空品、溫度、溼度等資訊。不過，市府環保局考量空氣盒子易受環境干擾，例如校園打掃時，會造成揚塵等因素，影響空品檢測，易造成誤判；因此，目前校園懸掛空品旗的參考指標，仍遵循環保署AQI制度，以空品測站數值為準，更加客觀。

環保局說，目前空氣盒子等簡易型空氣感測器裝置，主要監測PM2.5、溫度、濕度，具有檢測速度快，體積小，適合公共場所的顆粒物濃度測量等優點，有助於追蹤鄰近地區發生突發性汙染。

不過，簡易型空氣感測器不是標準監測分析方法，也沒有以嚴謹的方法定期校正、容易受外在因素影響，例如水氣、汽機車排氣、燃燒紙錢、抽菸、抽油煙、打掃引起的揚塵等因素，易影響準確度，呈現高數值，其監測結果較難客觀呈現。

環保局強調，為與全國統一，台中市遵循環保署AQI制度，並保留原PM2.5即時地圖，提供民眾加強防護參考，學校懸掛空品旗並以全市16個專業空品測站為準，採取因應措施。