地方萬花筒》影／古月照半線、彩虹伴藍天　軍事模型展

▲彰化市古月民俗館辦理軍事模型展，展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件，這些戰爭機器的造功逼真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰化市古月民俗館內停放了至少有超過500件的坦克、戰機、軍艦，場景宛如軍事重鎮，前來參觀的小朋友直說，我要這一部，縣議員林世賢說，透過這一場軍事模型展，可以讓大家對國防軍事有更加的認識，讓國家的國防更堅強，同時有助於國軍人才招募的推動。

19日起至9月22日，彰化市古月民俗館盛大展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件軍事模型展，這些戰爭機器的造功逼真，比例準確且線條細緻，幼兒園的小朋友看得目瞪口呆，大人更是重溫組裝模型的童年樂趣，市長邱建富歡迎親子前來觀賞這些栩栩如生的小小兵及唯妙唯肖的戰爭機器，來一場特別的軍事歷險記。



▲彰化市古月民俗館辦理軍事模型展，展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件，這些戰爭機器的造功逼真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

為了推廣航太教育，增進民眾的航空新知，古月民俗館特地邀請彩虹師模型協會，精心策劃的「古月照半線，彩虹伴藍天」靜態模型展，展出作品除了各類型的航空器，還包括戰車、軍人人偶（公仔）、船舶…等多達500多件，市長邱建富強調，此次展覽另具有「工藝、藝術、科技、考據、創意」的多重意義，保證觀賞者不虛此行。



▲彰化市古月民俗館辦理軍事模型展，展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件，這些戰爭機器的造功逼真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

邱建富表示，展出的模型數量相當龐大而多元，其中光是戰機，就分成第一次世界大戰、第二次世界大戰與新一代戰機，當中還包括國軍早期的F-100超級軍刀機、F-104星式戰機、F-5老虎二式戰機等，令人目不暇給。參訪的縣議員林世賢、彰化市民代表楊富鈞等人都感性的說：「喚起我們的童年回憶！」



▲彰化市古月民俗館辦理軍事模型展，展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件，這些戰爭機器的造功逼真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

邱建富指出，模型見證了台灣社會的進步與變遷，從早期紙製、木製或鐵製模型到塑膠模型，不管是靜態還是遙控，從早期材料工具及資訊欠缺下的環境，到現在網路無遠弗屆資訊爆炸的時代，模型的世界裡，材料與資料的取得也更加容易，題材越來越新穎，作品的表現也越來越精彩。



▲彰化市古月民俗館辦理軍事模型展，展出包括坦克、戰機、軍艦在內的500多件，這些戰爭機器的造功逼真。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

邱建富說，這次展出除了讓大家再度回味年少的青春記憶，為了向人類有關飛行努力的歷程與航太科學的發展致敬，特別設置了「航空發展教育專區」及「國軍專區」，使參觀者能更瞭解國軍捍衛台灣安全的努力與犧牲；同時，展覽也兼具懷古與創新，讓大眾藉由模型來了解飛行史的發展和台灣社會的變遷。