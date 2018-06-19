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兒童理財夯 富邦首度引進AI機器人理財課程 國泰攜

鉅亨網2018/06/19 19:02
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暑假即將來臨，許多銀行舉辦兒童理財營隊，每年都吸引許多父母搶名額報名，今 (2018) 年暑假包括台北富邦銀行、國泰世華銀行、聯邦銀行等都持續推出相關活動，其中，歷史最悠久的富邦「小富翁理財營」，今年首度引入「AI 來襲！機器人也能理財」課程，而國泰世華銀行首度攜手美國創業教育機構 BizWorld Taiwan 共創「小樹苗未來能力體驗營」，讓孩子親身體會創業投資的過程，都是創國內理財營隊之先河，今天皆已開放網路報名。

富邦「小富翁理財營」是國內歷史最悠久、今年已邁入第 21 年的兒童理財營隊，開辦迄今已經邁入第 21 年，每年都加入創新理財課程，深受家長及小朋友喜愛，總計迄今已有近 5500 名學員結業。

富邦「小富翁理財營」今年將於台北、新竹、台中、高雄舉辦 7 個梯次。首度引入「AI 來襲！機器人也能理財」課程，以深入淺出的方式讓小朋友體驗最新金融科技，另外也搭配分行實地「小小行員體驗」課程，讓小朋友透過虛擬與實體課程的結合，輕鬆學習金融理財知識。

除了富邦，國泰世華銀行「小樹苗理財灌溉計畫」也已舉辦十多年，且優先開放給國泰世華銀行的財富管理貴賓客戶子女或孫子女，北中南三場次共限額 240 名。

國泰世華銀行今年的「小樹苗理財灌溉計畫」，將首度攜手美國創業教育機構 BizWorld Taiwan 共創「小樹苗未來能力體驗營」，讓孩子親身體會創業投資的過程，培育孩子具創業家精神、迎戰未來。課程結束後，國泰世華銀行將頒發美國矽谷認證的「BizWorld 學員證書」，表揚小學員一日努力所學。

而上海商銀兒童理財營隊以高年級學生為目標族群，主要教導經營理財智商，上海商銀 VIP 客戶優先報名。聯邦銀行兒童理財營「幸福存摺」存戶及財富管理客戶的子女均免報名費。

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