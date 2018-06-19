外資大逃殺三大法人大賣224億元 大立光遭賣張數2

期貨部分，外資減碼多單 5728 口，淨部位多單跌破 4 萬口，來到 39189 口；投信加碼空單 901 口，淨部位空單來到 26550 口；自營商回補空單 3000 口，淨部位空單來到 2330 口，合計三大法人減碼多單 3629 口，淨部位多單為 10309 口。

台股今 (19) 日因為美中貿易戰雙方追加課徵關稅項目，終場大跌 183.28 點，以最低點 10904.19 點作收，跌破 11000 點。三大法人部分，外資及陸資賣超 213.55 億元，外資自營商賣超 0.79 億元，投信買超 5.89 億元，自營商自營賣超 4.83 億元，自營商避險賣超 11.8 億元，合計賣超 224.29 億元。電金權值股見到外資全面砍殺，其中股王大立光外資賣超張數，創 2016 年 2 月以來 28 個月新高。

外資今日賣壓集中在電金權值股，其中股王大立光遭外資賣超，創下 2016 年 2 月以來最大量，面板雙虎友達及群創也分居外資賣超第 1 名及第 3 名，連台積電及鴻海也遭外資賣超近 1 個半月新高，顯示外資賣壓相當沉重。

另外包括仁寶、緯創、彩晶、光寶科、中華電、亞太電、廣達、和碩、台達電、南亞科等，也遭外資賣超逾 3000 張。

金融股也是外資賣超重災區，包括元大金、新光金、中信金、玉山金、第一金、兆豐金等，外資賣超都超過 10000 張，台新金、合庫金、國泰金、華南金、富邦金、開發金、永豐金也均遭外資賣超逾 1000 張。僅國票金獲外資買超。

ETF 部分，外資則是連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超，也是近 2 個月買超新高。

外資集中市場買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超張數 16319 張，第 2 名富邦 VIX，買超張數 10016 張，第 3 名聯電，買超張數 9263 張，第 4 名中鴻，買超 8676 張，第 5 名宏碁，買超 8170 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 58479 張，第 2 名華邦電，賣超 34495 張，第 3 名群創，賣超 29011 張，第 4 名鴻海，賣超 27385 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，賣超 25921 張。

法人表示，一如預期，台股今日外資成為主要賣壓，尤其一口氣又出現超過 200 億元鉅額賣超，雖然仍低於今年 2 月 6 日單日賣超 313 億元，不過當日外資鉅額賣超是因美國將升息，現在也是先來升息，又來美中貿易戰，顯示外資對面對美國升息以及中美兩強之爭下的台股，還是有不小的憂慮，如果美中貿易戰持續盪漾，接下來美國還有 2 次升息動作，恐不利於指數防守年線。