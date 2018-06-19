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〈鉅亨觀點〉新台幣短線疲軟偏弱 實際走勢看3大風向

鉅亨網2018/06/19 19:00
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新台幣今 (19) 日重挫 1.84 角至 30.186 元創 7 個月來新低價位，台北外匯經紀公司甚至爆出超過 17 億美元的成交大量，創近 3 年來單日最多，外資撤出速度相當快，新台幣疲弱趨貶態勢不變，但短期仍要看三大因素來判斷後市是否續弱，包括台灣央行對雙率的態度、美中貿易戰後續發展，以及除權息旺季期間外資是否會再加碼股市。

由於市場多半預期央行第 2 季理監事會議將維持利率不變，不至於跟進美國升息，新台幣在此情況下易貶難升，不過，過於波動的新台幣走勢非央行一貫的動態穩定政策，因此，央行接下來理監事會議後對雙率的解讀，將作為市場風向球之一。

美中貿易戰再次開火，是這次外資急速回流美元和日圓避風港的主因，新台幣非獨弱，多數亞幣均明顯走弱反映，若這次貿易戰壓力短期能有停戰的好消息傳出，或僅是高高舉起輕輕放下並無太大實質衝擊，不排除很快資金將再次回流布局股市。

針對新興市場，摩根大通對此發表最新的看法，認為新興市場經濟表現走向分化，此時反而是逢低布局經濟表現較佳的新興市場時機，尤其是擁有經常帳順差優勢的中國、台灣和南韓，關鍵在其幣值較為穩健、且經濟基本面成長趨勢鮮明，短期下跌反而更加突顯其投資價值，顯然，還是有外資仍高度看好部分亞股後市的投資機會。

要留意的是，台股中有許多外資避險基金，美國升息會導致資金短線有撤出壓力，再加上今年以來美債殖利率攀升，若個股除息而現金殖利率不高於 3%，資金進場的意願就相對沒那麼高，也就是說，若外資領完股利後就撤出，新台幣將持續遭逢貶值壓力。

整體而言，新台幣除了有出口商季底拋匯實質的拋補需求外，目前相對疲軟，繼續震盪偏弱的趨勢短期應不容易扭轉，仍要留意外資在除權息旺季後的態度、台灣央行的應對，以及美中兩國對貿易戰的後續表態。

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〈貿易戰升溫〉避險需求增 ...外資大逃殺三大法人大賣22...

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