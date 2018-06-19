影／讓遊客玩得開心　陳金德要求童玩節做好細節管理

2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園展開，今（19）日主辦單位宜蘭縣文化局在宜蘭縣政府縣務會議當中提報相關活動細節，包括增加若干水域設施及童玩護照預購等。代理縣長陳金德聽完簡報後表示，今年童玩節河域開放獨木舟、龍舟及風帆體驗，因此，安全必須特別留意，此外，往年較常被詬病的水質問題，也要定期檢驗，而公共設施必須隨時維護，陳金德強調，安全及細節才是重點。
宜蘭國際童玩藝術節今年已經邁入第22年，今年童玩節將於7月7日在冬山河親水公園登場，主辦單位宜蘭縣文化局今天在宜蘭縣政府縣務會議提報相關活動細節，包括增加龍舟及風帆體驗，以及獨木舟趣味競賽等。
對於主辦單位提報的活動規畫，代理縣長陳金德並沒有太多意見，他說，童玩節舉辦這麼多年，主辦單位已經很有經驗了。不過，對於一些細節陳金德卻相當在意，包括淋浴設施及廁所的清潔維護。陳金德表示，童玩節的合作廠商很多都是配合很久了，合作久了就有感情，有感情就不好要求、不敢要求，但不敢要求品質就會變差，進到園區的遊客就會罵，而罵的是主辦單位，因此，他要求主辦單位務必按照合約嚴格要求。
陳金德表示，安全及細節才是重點，他說，有時遊客很多，安全就會注意不到，因此，救生員的配置、水質的維護都很重要，而園區內的公共設施更要隨時維護，包括廁所及淋浴間隨時都要有人打掃，場內飲食也要注意衛生，不能讓遊客有抱怨或負面聲音。