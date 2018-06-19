影／讓遊客玩得開心　陳金德要求童玩節做好細節管理

2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園展開，今（19）日主辦單位宜蘭縣文化局在宜蘭縣政府縣務會議當中提報相關活動細節，包括增加若干水域設施及童玩護照預購等。代理縣長陳金德聽完簡報後表示，今年童玩節河域開放獨木舟、龍舟及風帆體驗，因此，安全必須特別留意，此外，往年較常被詬病的水質問題，也要定期檢驗，而公共設施必須隨時維護，陳金德強調，安全及細節才是重點。

宜蘭國際童玩藝術節今年已經邁入第22年，今年童玩節將於7月7日在冬山河親水公園登場，主辦單位宜蘭縣文化局今天在宜蘭縣政府縣務會議提報相關活動細節，包括增加龍舟及風帆體驗，以及獨木舟趣味競賽等。