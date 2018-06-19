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香蕉滯銷水稻搶收 林聰賢：調整農業結構

中央社2018/06/19 18:55
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）最近發生香蕉滯銷、水稻遇豪雨搶收等現象，農委會主委林聰賢今天表示，面對極端氣候，台灣農產品脆弱，風調雨順時豐收，下雨時搶收，要調整長期的農業結構問題。

屏東近日雨下不停，農業損失截至今天已達新台幣700萬元，受害面積227公頃。其中以香蕉受害面積105公頃、金額300多萬元，損失最慘重；其次是水稻24公頃、金額損失34萬餘元。

林聰賢今天到屏東參加「撲滅口蹄疫、邁向非疫區誓師大會」，他接受媒體採訪時表示，面對極端氣候，台灣農產品脆弱，風調雨順時豐收，下雨時搶收。農委會正在面對，解決一些長期結構問題，如開拓多元市場。由於台灣與很多國家沒有簽自由貿易協定，導致出口到別的國家時稅率比別的國家高10%、20%，農委會將優先解決稅率門檻。

再者，林聰賢提醒農民應該要更智慧的種植，錯開產期，對於屏東香蕉產期已到末端，農委會將優先處理香蕉的系統結構問題，藉由香蕉研究所協助將豐產的夏蕉減少產量；另外，近期將在屏東農業生物科技園區建置冷鏈儲運中心，在農產過剩時儲藏所有蔬果。

至於香蕉去化還要不要再收購，林聰賢說，農委會會持續推動，監控價量，再慢慢回歸市場機制。

林聰賢說，水稻大多屬於「看天吃飯」，也造成豪雨搶收，農糧署必須在烘乾及倉儲上調配，但往往應變不及，農委會將適時導入在水稻過多地方移轉改種大豆。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070619

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