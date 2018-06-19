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499上網吃到飽轉戰網路門市 遠傳加碼是否引爆新戰

鉅亨網2018/06/19 19:06
鉅亨網 / NOWnews
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電信三雄 5 月初 499 之亂後，表面上是在 7 天內如期讓促案結束，實際上戰火轉到網路門市，中華電 (2412-TW) 改打 469 限速吃到飽方案，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 則推 1 年期綁約 499 吃到飽不限速方案；遠傳 (19) 日無預警宣布加碼抽機票方案，是否再引發新一波戰火，已引來關注。

電信三雄 5 月初的 499 元吃到飽，吸引逾 200 萬消費者搶辦，中華電申辦人數高達 144 萬人，台灣大及遠傳則是分別有 30 萬人申辦，由於短短 7 天內的搶辦人潮過多，引來各方的高度關注；實體門市申辦如期結束，但低價資戰火並未完全落幕，只是轉戰網路門市。

遠傳今日宣布，6 月底在「網路門市」攜碼、新申辦的消費者，月付 499 上網吃到飽不限速，網內互打不用錢，同時可加抽日韓機票；另外，攜碼、新申辦還有別的選擇，月付 599 同樣上網吃到飽不限速，網內免費，還可以帶回咖啡機、吸塵器、行李箱等；不過，這個綁約方案是屬 12 個月的短約。

台灣大網路門市同樣有 499 吃到飽不限速方案，綁約 12 個月，限新申辦及攜碼，網內每通前 5 分鐘免費，網外每月 30 分鐘免費，同樣到 6 月底結束。

中華電則是推出 469(限速 21 Mbps) 吃到飽方案，綁約 24 個月，網內每通前 5 分鐘免費，網外每月 25 分鐘免費，市話每月 10 分鐘，新申辦、攜碼或符合續約資格的既有客戶都可申辦，期限到 7 月 1 日截止。

遠傳宣布推出加碼抽機票優惠，是否引發新一波的戰火，已引來高度關注；值的注意的是，受到 499 的衝擊，台灣手機的買氣持續下滑，不過，在空機市場上，中階機的買氣則有推升，品牌手機業者透露，尤其是在線上通路部分，幾個電商平台包括台灣大旗下 momo、PChome 等，空機銷售量反而有成長。

台灣大旗下 myfone 購物統計，5 月原是手機淡季，受惠於 499 熱潮，手機銷售年增率達 50%，其中購買手機單價約落在 5000-10000 元中階手機，約占整體手機銷量 35%。

中華電日 K 線圖

 

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