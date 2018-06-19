百德競拍底價每股51.22元 預計7月中上櫃

國內高階五軸工具機製造龍頭百德機械 (4563-TW) 將於 7 月掛牌上櫃，百德今 (19) 日宣布，配合初次上櫃前公開承銷，辦理現增發行普通股 470 萬股，競價拍賣底價為每股 51.22 元，競拍期間為 6 月 22 日，以及 25 日至 26 日；公開承銷價格以最低承銷價格的 1.15 倍為上限，以每股 58.9 元溢價發行，公開申購期間為 7 月 2 日至 4 日，暫定 7 月 12 日上櫃。

百德成立於 1991 年，目前資本額 3.53 億元，上櫃後資本額將擴增至 4 億元，以從事電腦數值控制 (CNC) 工具機的研發和製造為主，主要產品為金屬類和非金屬類等材質切削機具，應用於機械業、國防工業、汽車工業、航太業、電子業、模具業和醫療業等零件加工。