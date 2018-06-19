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百德競拍底價每股51.22元 預計7月中上櫃

鉅亨網2018/06/19 19:06
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國內高階五軸工具機製造龍頭百德機械 (4563-TW) 將於 7 月掛牌上櫃，百德今 (19) 日宣布，配合初次上櫃前公開承銷，辦理現增發行普通股 470 萬股，競價拍賣底價為每股 51.22 元，競拍期間為 6 月 22 日，以及 25 日至 26 日；公開承銷價格以最低承銷價格的 1.15 倍為上限，以每股 58.9 元溢價發行，公開申購期間為 7 月 2 日至 4 日，暫定 7 月 12 日上櫃。

百德成立於 1991 年，目前資本額 3.53 億元，上櫃後資本額將擴增至 4 億元，以從事電腦數值控制 (CNC) 工具機的研發和製造為主，主要產品為金屬類和非金屬類等材質切削機具，應用於機械業、國防工業、汽車工業、航太業、電子業、模具業和醫療業等零件加工。

展望今年，百德機械董事長謝瑞木表示，今年業績可望逐季攀升，在手訂單也較去年多，而全球製造業對自動化和智能化需求增加、航太業長期成長前景可期，訂單能見度已到明年初，加上匯率可望較去年壓力減緩，預期今年獲利將優於去年。

百德目前 6 成營收來自歐洲地區，中國與美國各約 8.7% 及 5.8%，相中「中國製造 2025」與美國製造業回流商機龐大，謝瑞木表示，今年起將全力佈局中國與美國等市場，未來 3 年內，要將中國與美國市場營收占比提升至 2 成以上，而歐洲市場則略為調降至 5 成左右。

百德去年稅後純益 1.34 億元，年增 13.37%，每股稅後純益 3.8 元；今年首季合併營收 4.11 億元，年增 26.7%，稅後純益 2990.6 萬元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.85 元。

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