〈房產〉5月五大銀行新承做房貸利率平史上次低 央行

台灣央行今 (19) 日公布 5 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 448.63 億元，較上月增加 107.65 億元，來到 4 個月高點，不過，房貸利率續下滑 0.002 個百分點至 1.627%，追平史上次低，央行認為，房貸利率其實與前期差異不大，而低利環境並未吸引投機炒作再起，目前房市買盤仍以自住客為主。

央行認為，近期房貸利率大約都處在 1.6-1.7% 左右，5 月房貸利率略較上月下滑，主要是因首購族的低利「青年安心成家方案」占比，由上月的 16.8% 提升至 17.2% 所致。