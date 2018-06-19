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華碩拚下半年手機轉盈 孔劉6/24現身站台新機發表

鉅亨網2018/06/19 19:03
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華碩 (2357-TW) 力拚成為全球第 7 家獲利的手機公司，預估第 2 季行動裝置營收有望季增 30%，今年下半年手機事業期待轉盈， 6/24 再度找來韓國明星孔劉站台代言限定版新手機發表會，期待能為下半年手機銷售衝出好成績。

華碩力拚手機銷售，從 ZenFone 4 系列就邀請韓國明星孔劉代言，24 日將推出 ZenFone 5Z 孔劉限定版，並搭配孔劉小型立牌及周邊商品，期待引發消費者購買熱潮。

華碩引用調查指出，ZenFone 5 蟬聯 4、5 月 Android 系統銷售排名冠軍；看好今年下半年傳統旺季消費商機，期待透過明星代言行銷刺激買氣，讓手機事業有機會轉虧為盈。

華碩目標成為全世界第 7 家獲利的手機公司，下半年針對重點國家推出高端產品，主打高成長，主流產品在印度、印尼等地區，出貨後都能順利銷售完畢，表現令華碩滿意。

法人預估，華碩新型智慧手機推出，第 2 季手機營收有望達 130 億元。而根據華碩日前法說會預估，第 2 季電腦營收季減 10%、零組件衰退 20%、手機等行動裝置營收季增約 30%，手機將成為華碩第 2 季主力強攻類別。

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