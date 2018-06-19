老人假牙補助太嚴格 林佳龍:研議更彈性申請

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市實施老人假牙補助政策，但有老人向議員投訴必須全口剩10顆牙才能獲補助，台中市長林佳龍今天表示，將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷。

台中市議員李麗華在市政總質詢中表示，接獲老人家前往服務處投訴，全口僅剩12顆牙齒，講話漏風，咀嚼困難，因為經濟狀況不好，想申請市府的假牙補助，但因為比市府規定的門檻10顆牙還多出兩顆，不符合老人假牙補助資格，還有鄰居建議老人家乾脆將多出的兩顆牙拔掉，以符合補助資格。

李麗華指出，專業牙醫師認為，一般人缺3到5顆牙就會影響消化系統、咀嚼及味覺功能，更何況是缺這麼多顆牙，不但會使臉部變型，還會造成生活作息、心情上的重大影響。