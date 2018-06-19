連續下雨 台東縱谷水稻陸續傳災情

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縱谷水稻連泡6天雨水，出現未倒伏的稻穗發芽，農民苦笑「站著生小孩」，希望天氣能儘早放晴。由於台東地區從端午節連續假前已連下6天的雨，水稻災情陸續傳出。

水稻倒伏比較嚴重的在台東縱谷地區，尤其是關山鎮。關山鎮公所農經課長彭成豐今天巡視災情，統計關山鎮倒伏的水稻有8、90公頃，並且已經開始發芽。

關山鎮新福里77歲張姓農婦說，她的水稻6天前就倒伏，接著每天都倒一些，昨晚一場大雨，今天早上起來，中間又倒了一大片，她的水稻已倒了2/3，「每天下雨無法搶收，倒伏的稻穗已經發芽了」。