影／總統教育獎獲獎學子　魏明谷接見

彰化縣長魏明谷19日在縣長官邸接見2018總統教育獎獲獎得主與家屬，同時也用心聽5位獲獎小朋友的生命故事，魏明谷感動的勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面，也貼心詢問學生有沒有領到自強獎學金，希望能夠讓這群不被艱困環境打倒的孩子，在求學路上能夠獲得助力。

魏明谷表示，這5位獲得總統教育獎的學子都有感人的事蹟，他們逆流而上、奮發圖強，克服環境的困難，每個人在各個領域都有傑出的表現，付出的時間和精神也比別人多，堅強的意志力值得肯定，這次特地接見他們、鼓勵他們，希望他們都能力爭上游，將來完成學業以後都能成為彰化縣傑出的縣民。



▲彰化縣長魏明谷接見今年總統教育獎得主，勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰化縣今年提名7名當中，共有5位學生獲獎，有二水國中傅郁琪、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、文開國小許勝崴及培英國小王宥筌獲此獎項，獲獎學生能以順處逆，經過人生嚴格考驗後，發揮人性積極光明面，其不畏艱難，力爭上游的精神，可謂生命教育的最佳楷模。



▲彰化縣長魏明谷接見今年總統教育獎得主，勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

此次獲獎的二水國中傅郁琪，原居住高雄旗山，有個幸福美滿的的家庭，但經歷八八風災侵襲，一家賴以維生的修車廠被沖毀，父親也音訊杳然，只剩母親帶著家中4個小孩回到故鄉彰化重建家園，她的烘焙手藝也是一絕，冀盼著能隨著每回烤箱「噹」的一響，朝向她經營烘焙坊的夢想前進，給家人、媽媽一個溫暖香馥的家。



▲彰化縣長魏明谷接見今年總統教育獎得主，勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

南鎮國小廖妤珊說，學校課業都是窩在工作櫃旁的報廢課桌椅上完成，得到總統教育獎讓她可以更謙虛、更上進，將來幫助更多的人，努力邁進當老師的夢想。



▲彰化縣長魏明谷接見今年總統教育獎得主，勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

員林國中林倩羽，這幾年主要照顧者都是阿嬤。而倩羽隨著哥哥的腳步一起練拳擊，她希望能和哥哥互相砥礪，一起朝成為國手的目標前進，讓爸爸不用替他們擔心，也能讓生病的媽媽和年邁的阿嬤過安寧舒適的生活。



▲彰化縣長魏明谷接見今年總統教育獎得主，勉勵學生能夠突破逆境，活出人生的光明面。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

文開國小許勝崴同學，一出生就被醫生診斷罹患「中度視覺障礙」，僅剩0.03度微弱視力，寫功課非常吃力，卻從不喊累，練鋼琴就靠多聽幾次來背下琴譜，希望未來能當醫師或是律師，幫助別人；王宥筌是新台灣之子，父親聽障，母親來自越南，雖然沒有身高優勢，在田徑場上跳高項目跳出好成績，寫得一手好字，允文允武。