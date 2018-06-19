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與國際接軌 各交易所推陳出新加強戰力

中央社2018/06/19 19:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北19日電）台北股市、期貨市場與國際接軌，吸引外資同時，也面臨本土資金流向國際市場，台灣企業海外掛牌的壓力。台灣證交所、櫃買中心、期交所及集保公司只能推陳出加強競爭力。

這些周邊單位接受記者電訪，分別談到創新措施，台灣證券交易所副總經理陳麗卿表示，台股殖利率高，吸引長期資金進駐，尤其國外退休基金這種需要穩定報酬的投資者；但即使台股透明度較以往大幅提升，強化公司治理，還是有短進短出的外資。

陳麗卿說，近來台灣企業登陸掛牌上市議題成為焦點，但企業掛牌應選擇適合的市場，紐約道瓊工業指數、那斯達克指數成交量當中，前幾大市值公司就占了絕大多數。因此，並非所有公司都適合在這樣大的交易所掛牌。

她解釋，部分台商在香港掛牌，其實港股周轉率未必比台股好，台灣證交所已積極赴海外招商，並陸續推出吸引企業在台掛牌的制度。多元上市制度，是跳脫以往上市前須達一定獲利標準的思維，除以往由經濟部工業局核准的科技事業，可以不受獲利能力限制之外，這次更針對符合一定條件的大型無獲利公司新增上市條件。

櫃檯買賣中心副總經理林瑛珪指出，櫃買中心今年推出債券指數型基金（ETF），是股票ETF之外新的嚐試；今年更力推五加二特色產業上櫃，尤其重視環保的綠能產業更是重點。

林瑛珪表示，生技產業也是政策鼓勵的產業，雖然之前有浩鼎生技事件，但不能因噎廢食，輔導生技產業上櫃還是重要工作。

台灣期貨交易所則持續研議多元化商品，訂定「三足鼎立」商品發展策略，在既有主力商品國內股價指數期貨外，積極推動匯率類商品、國際板國外股價指數期貨發展；今年並進一步拓展第4大支柱商品類期貨。

期交所總經理邱文昌表示，期交所在制度方面不斷革新調整，7月上線「國內股價指數期貨交割月份調整」，如台指期等7項國內股價指數期貨屆時將加掛第3個近月契約，便於交易人執行期貨與選擇權間的策略交易。

邱文昌指出，7月並同時上線「黃金類契約納入夜盤交易適用商品」制度調整，以利國人於黃金價格主要波動時段，即歐美交易時段交易，與國際市場同步。他強調，為活絡台灣期貨市場，期交所取得國際知名交易所洲際歐洲期貨交易所授權，將在7月初上市布蘭特原油期貨，除豐富我國期貨市場商品線，並可吸引對原油商品有興趣的交易人，參與台灣期貨市場，同時提供國內布蘭特原油ETF發行業者及交易人便利避險管道。

台灣集中保管結算所副總經理朱漢強表示，集保除一般的股票後台業務，近年陸續推出各項新業務，其中股票e存摺已有31多萬戶，e存摺APP的功能結合行動科技，投資人透過網路即可於手機上登摺，即時掌握交易異動及持有部位。

朱漢強說，集保並力推洗錢防制系統，防制洗錢名單資料庫擴充後，已含各類名單兩百餘萬筆，中文資料約4萬多筆，使用單位可線上即時查詢系統提供的制裁名單（黑名單）。

他表示，除黑名單之外，防制洗錢名單資料庫提供國內外擔任重要政治人物職務人士（PEPs），及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料。

另外，集保提供上市櫃公司股東會電子投票平台，去年電子投票股數占股東會總出席股數比率達49.4%，今年因所有上市櫃公司均須提供股東電子投票管道，電子投票占比有機會再提升。（編輯：鄭雪文）1070619

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